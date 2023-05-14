Governo quer implementar perícia por telemedicina no INSS no 2° semestre

A perícia online enfrenta oposição de associações de peritos e do Conselho Federal de Medicina, que, no ano passado, editou uma resolução vedando que avaliações de capacidade trabalhista sejam feitas de forma remota.

Dados da Previdência indicam que a fila é mais concentrada em regiões mais carentes de Norte, Nordeste e Centro-Oeste. A secretaria diz que o crescimento identificado nos últimos meses reflete o desequilíbrio entre o número de solicitações feitas —foram 518.579 em abril — e a quantidade de peritos para fazer a análise, além de instabilidades de sistemas.