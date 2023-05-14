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Licitação à vista

Governo quer implementar perícia por telemedicina no INSS no 2° semestre

Objetivo é usar avaliação remota para reduzir a fila de espera; em abril, estoque de solicitações era de 1,05 milhão
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

14 mai 2023 às 15:27

Publicado em 14 de Maio de 2023 às 15:27

BRASÍLIA, DF - O governo federal prepara uma licitação para implementar a telemedicina em perícias do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) no segundo semestre, afirma o secretário do Regime Geral de Previdência Social, Adroaldo da Cunha.
A ideia é permitir que perícias em casos de solicitação de benefício por incapacidade (como auxílio-doença), por exemplo, possam ser feitas com uso da telemedicina, o que poderia ajudar a reduzir a fila — em abril, o estoque de perícias médicas solicitadas era de 1,054 milhão.
Teleconsulta passou a facilitar o dia a dia dos pacientes e dos médicos
Teleconsulta passou a facilitar o dia a dia dos pacientes e dos médicos Crédito: Pixabay
A implantação foi recomendada pelo TCU (Tribunal de Contas da União) após os resultados positivos de um projeto-piloto de perícia médica por teleavaliação lançado no ano passado.
A perícia online enfrenta oposição de associações de peritos e do Conselho Federal de Medicina, que, no ano passado, editou uma resolução vedando que avaliações de capacidade trabalhista sejam feitas de forma remota.
Dados da Previdência indicam que a fila é mais concentrada em regiões mais carentes de Norte, Nordeste e Centro-Oeste. A secretaria diz que o crescimento identificado nos últimos meses reflete o desequilíbrio entre o número de solicitações feitas —foram 518.579 em abril — e a quantidade de peritos para fazer a análise, além de instabilidades de sistemas.

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