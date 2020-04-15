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Projeção oficial

Governo propõe salário mínimo de R$ 1.079 para 2021

O valor deste ano é de R$ 1045,00. O governo prevê o salário mínimo em R$ 1120,00 em 2022 e 2023
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 abr 2020 às 15:27

Publicado em 15 de Abril de 2020 às 15:27

Dinheiro
A projeção oficial foi feita pelo Ministério da Economia Crédito: Pixabay
O valor do salário mínimo vai subir para R$ 1.079,00, segundo projeções oficiais do Ministério da Economia divulgadas nesta quarta-feira, 15. O valor foi incluído como parâmetro da elaboração do projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) do próximo ano.
O valor deste ano é de R$ 1045,00. O governo prevê o salário mínimo em R$ 1120,00 em 2022 e 2023.

INSS

O governo prevê déficit de R$ 252 bilhões nas contas do INSS em 2021. O rombo deve crescer a R$ 269,7 bilhões em 2022, chegando a R$ 277,5 bilhões no ano seguinte.
Apesar do aumento em valores nominais, a proporção em relação ao PIB fica estável e até cai: 3,09% do PIB em 2021, 3,10% do PIB em 2022 e R$ 2,99% do PIB em 2023.

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