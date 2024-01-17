Governo prevê incluir Desenrola nos apps dos bancos

Esse é um dos ajustes previstos pelo Ministério da Fazenda para impulsionar a adesão dos brasileiros ao programa, que vem patinando desde o lançamento da fase voltada para cidadãos com renda bruta mensal de até dois salários mínimos (R$ 2.640) ou que estejam inscritos no CadÚnico (Cadastro Único para Programas Sociais do Governo).

Programa Desenrola Brasil, dinheiro, dívida, crédito Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil/Arquivo

A ideia da equipe econômica é que essa opção esteja disponível para a população a partir do fim de fevereiro, mas a implementação da medida depende da colaboração das instituições financeiras — responsáveis pelos ajustes envolvendo a interface de programação de aplicativos, chamada de API.

Outras duas mudanças no Desenrola estão previstas antes disso, de acordo com o secretário de Reformas Econômicas do Ministério da Fazenda, Marcos Barbosa Pinto. A informação foi publicada pelo jornal Valor Econômico e confirmada pela Folha de S.Paulo.

Segundo um integrante do governo, o principal desafio para o avanço do programa tem sido fazer com que as pessoas acessem a plataforma. Uma vez vencida essa barreira, o nível de conversão é de cerca de 50% — média considerada alta pelos envolvidos.

Ainda de acordo com essa fonte, pesquisas qualitativas mostram uma avaliação positiva da plataforma do Desenrola, com relatos de que o portal é "simples", "rápido" e de que os descontos oferecidos são vantajosos.

Para tentar estimular o engajamento, o governo deve autorizar até o fim deste mês que os brasileiros com nível de certificação bronze no portal gov.br também possam refinanciar suas dívidas pelo site do Desenrola. Até o momento, clientes com esse perfil só podem optar pelo pagamento à vista.

Desde dezembro do ano passado, deixou de ser exigido que o cliente tenha uma conta prata ou ouro no portal gov.br para ter acesso à plataforma. Essa flexibilização tinha como objetivo simplificar o processo de adesão ao programa, que terminaria no fim de 2023 e foi prorrogado até 31 de março.

Segundo Pinto, a Fazenda também está discutindo com os birôs de crédito — empresas que reúnem dados sobre o histórico financeiro das pessoas, como Serasa e SPC- para que atuem como "hubs" de acesso para a plataforma do Desenrola. A expectativa é que esse mecanismo de entrada esteja disponível para a população até meados de fevereiro.

Hoje, para renegociar a dívida pelo programa, o cidadão deve acessar o site desenrola.gov.br. Nele, é possível selecionar a dívida, checar qual será o desconto concedido pela instituição financeira, escolher a forma de pagamento e quitar ou parcelar os valores. Também há um espaço com orientações de educação financeira.

A plataforma permite a renegociação até mesmo com bancos em que a pessoa não tem conta, podendo escolher a instituição que oferecer a melhor taxa.

Podem ser renegociadas as dívidas que tenham sido negativadas de 2019 a 2022, com valor atualizado de até R$ 20 mil por contrato. Entram na renegociação dívidas bancárias e não bancárias (como, por exemplo, contas atrasadas de água e luz)

O governo separou R$ 8 bilhões do FGO (Fundo Garantidor de Operações) para servir de fiador das negociações. Até agora foi usado R$ 1 bilhão desse montante. Em caso de inadimplência, a União garante os pagamentos às instituições credoras por meio desse fundo.

As operações poderão ser divididas pelos clientes em até 60 prestações mensais, com juros de até 1,99% ao mês. O desconto médio oferecido pelos credores, segundo a Fazenda, é de 83%.

Até agora, o Desenrola contabilizou R$ 34 bilhões em dívidas renegociadas e cerca de 11,5 milhões de pessoas atendidas. Até a virada do ano, cerca de 20 milhões de brasileiros que poderiam ser beneficiados pelo programa ainda não tinham renegociado suas dívidas.

A primeira fase, lançada em julho, era voltada para pessoas com renda mensal de até R$ 20 mil, cujas dívidas bancárias foram inscritas em cadastros de inadimplentes até 31 de dezembro de 2022. Nessa etapa, as negociações eram feitas diretamente pelos bancos com os clientes.