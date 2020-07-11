Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Economia
  • Governo pretende lançar Plano Nacional de Mineração até agosto
Metas definidas até 2023

Governo pretende lançar Plano Nacional de Mineração até agosto

O programa abordará, dentre outros pontos, economia mineral, sustentabilidade, expansão em novas áreas e a imagem da mineração junto à sociedade
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 jul 2020 às 15:17

Publicado em 11 de Julho de 2020 às 15:17

O ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque
O ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque Crédito: Tomaz Silva/Agência Brasil
O ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, informou na sexta-feira (10) que a pasta vai lançar um Plano Nacional de Mineração com metas definidas até 2023. Albuquerque falou durante uma live promovida por um banco. As informações são da Agência Brasil.
O secretário de Geologia, Mineração e Transformação Ambiental, Alexandre Vidigal, também participou da transmissão ao vivo, disse que o plano deverá ser divulgado até o início de agosto.
"São dez planos bem definidos, com 108 metas. Está na fase de apresentação, onde os atores da mineração podem opinar", informou o secretário. Segundo Vidigale, não existem estudos sobre o setor há vários anos. "O setor mineral não se encontrava em estudos da economia pública há algumas décadas. Isso é preocupante. Se você não tem dados oficiais, estudos, você tem dificuldade de fazer planejamento, fazer políticas públicas."
O programa abordará, dentre outros pontos, economia mineral, sustentabilidade, expansão em novas áreas e a imagem da mineração junto à sociedade. "A mineração que a sociedade percebe não é a mineração que o Brasil faz", disse Vidigal. Ele acrescentou que a maioria das metas que constarão do plano já está em andamento. "Temos um projeto para a mineração brasileira."
O ministro Bento Albuquerque disse ainda que a pasta também pretende formar um conselho nacional que defina as políticas minerais do país. "Nós encontramos a mineração brasileira, com a importância que ela tem para a economia, sem um planejamento. Estamos trabalhando junto com os agentes para que tenhamos um conselho nacional que possa definir as políticas minerais do país".

Veja Também

Receita Federal alerta para retorno de obrigações adiadas na pandemia

Petrobras pode recuar sobre teletrabalho estendido após liminar

Nasa alerta que queimadas na Amazônia podem ser mais intensas

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Pela primeira vez, lista tríplice para o TRE-ES vai ser composta só por mulheres
Imagem de destaque
Governo quer liberar R$ 7 bilhões do FGTS a 10 milhões de trabalhadores, diz ministro
Imagem de destaque
Proteína vegetal: 5 receitas leves e saudáveis para almoço e jantar

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados