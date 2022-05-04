Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Economia
  • Governo permite que mulheres saquem FGTS para bancar curso e creche
Recurso

Governo permite que mulheres saquem FGTS para bancar curso e creche

Outro trecho da Medida Provisória flexibiliza o regime de trabalho dos pais após o fim da licença maternidade

Publicado em 04 de Maio de 2022 às 19:15

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

04 mai 2022 às 19:15
FGTS - aplicativo, saque, dinheiro
Aplicativo do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) Crédito: Carlos Alberto Silva
O presidente da República, Jair Bolsonaro, assinou nesta quarta-feira (04) uma Medida Provisória (MP) que prevê a possibilidade das mulheres sacarem o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) para o pagamento de cursos de qualificação.
A proposta também prevê que as mulheres sejam reembolsadas pelo pagamento das creches para os filhos ou saquem recursos do FGTS para custear essa despesa, como mostrou A Gazeta.
O texto prevê a criação de uma linha de reembolso de creche para filhos entre quatro meses e cinco anos de idade.

Veja Também

Saque de R$ 1 mil do FGTS: veja três dicas para usar bem o dinheiro

A MP traz ainda mudanças trabalhistas para estimular a geração de empregos para mulheres e jovens. Uma delas flexibiliza o regime de trabalho dos pais após o fim da licença maternidade.
Pelo texto enviado ao Congresso, os pais poderão adotar regime de trabalho em tempo parcial, o regime de compensação por meio de banco de horas e jornada de 12 horas de trabalho com 36 horas de descanso.
A norma ainda autoriza a antecipação de férias para os pais e a flexibilização dos horários de entrada e saída.
O pacote também altera regras para menores aprendizes: o prazo máximo da aprendizagem de dois para três anos. Já empresas que contratarem esses menores após a conclusão do programa de aprendizagem terão incentivos do governo.

Veja Também

Conselho aprova uso do FGTS para quitar parcelas atrasadas de imóvel

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Fgts mulher governo federal Agências Núcleo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Marcelo Sangalo canta arrocha em bar
Filho de Ivete canta sucesso da mãe em bar de Petrolina
Imagem de destaque
Entenda como a atualização da NR-1 pode melhorar a saúde mental nas empresas
Juninho do Mandela participou de ataque a uma delegacia no Rio em 2012
Comando Vermelho: chefe do tráfico no Rio é preso em Guarapari

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados