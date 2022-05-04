Governo permite que mulheres saquem FGTS para bancar curso e creche

Aplicativo do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) Crédito: Carlos Alberto Silva

O texto prevê a criação de uma linha de reembolso de creche para filhos entre quatro meses e cinco anos de idade.

A MP traz ainda mudanças trabalhistas para estimular a geração de empregos para mulheres e jovens. Uma delas flexibiliza o regime de trabalho dos pais após o fim da licença maternidade.

Pelo texto enviado ao Congresso, os pais poderão adotar regime de trabalho em tempo parcial, o regime de compensação por meio de banco de horas e jornada de 12 horas de trabalho com 36 horas de descanso.

A norma ainda autoriza a antecipação de férias para os pais e a flexibilização dos horários de entrada e saída.