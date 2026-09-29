Governo lança Desenrola MEI para microempreendedor, produtor rural, empregador e ex-bolsista

Além disso, foi prorrogado até 29 de janeiro de 2027 o prazo de transação para qualquer pessoa física ou jurídica com passivo consolidado de até R$ 45 milhões em débitos inscritos em dívida ativa até o dia 3 de março de 2026, ou até 1º de junho de 2025 para a categoria de pequeno valor.





Os descontos podem chegar a 100%, aplicados apenas sobre juros, multas e encargos legais (proibido desconto sobre o principal), mas limitam-se a 65% do valor total da dívida. Grupos prioritários (pessoas físicas, MEIs, microempresas, empresas de pequeno porte, cooperativas e Santas Casas) contam com limite de desconto ampliado para 70% do valor total.