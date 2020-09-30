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Declarações

Governo Bolsonaro encontrou um 'eixo político' este ano, diz Guedes

Nos últimos meses, Bolsonaro tem se aproximado de políticos do chamado 'Centrão', que passaram a ser uma importante parcela da base de sustentação do governo

Publicado em 30 de Setembro de 2020 às 16:51

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 set 2020 às 16:51
O ministro da Economia, Paulo Guedes, teve diagnóstico negativo para a doença
O ministro da Economia, Paulo Guedes, teve diagnóstico negativo para a doença Crédito: Marcello Casal Jr*/Agência Brasil
Em dia, em Brasília e no mercado financeiro, marcado pelas dúvidas em relação à continuidade da política econômica liberal no governo de Jair Bolsonaro, o ministro da Economia, Paulo Guedes, decidiu participar da coletiva de imprensa de divulgação dos dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), na tarde desta quarta-feira (30).  Durante apresentação, Guedes afirmou que o governo Bolsonaro encontrou um "eixo político" este ano. "O governo sofreu no primeiro ano para encontrar um eixo", comentou.
Nos últimos meses, Bolsonaro tem se aproximado de políticos do chamado "Centrão", que passaram a ser uma importante parcela da base de sustentação do governo no Congresso. "Acordos políticos estão sendo costurados. O líder do governo avisou que há consenso em ir avançando no pacto federativo", citou Guedes, durante a coletiva.

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