Governo anuncia calendário e aplicativo para pagar auxílio de R$ 600; assista

O ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni, e representantes da Caixa e da Dataprev anunciam na manhã desta terça-feira (7) o calendário e as ferramentas para os informais solicitarem o benefício de R$ 600. Assista:
Publicado em
Este vídeo pode te interessar
Tópicos Relacionados
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta
© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados