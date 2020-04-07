Governo anuncia calendário e aplicativo para pagar auxílio de R$ 600; assista

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Redação de A Gazeta

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Publicado em 

07 abr 2020 às 09:10

Publicado em 07 de Abril de 2020 às 09:10

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