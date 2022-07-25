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Benefício

Pagamento do Auxílio Brasil é antecipado; veja o novo calendário

Parcelas serão pagas a partir do dia 9 de agosto, a depender do NIS do beneficiário. Antes da mudança, pagamentos seriam feitos nos últimos dez dias úteis de cada mês
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

25 jul 2022 às 09:00

Publicado em 25 de Julho de 2022 às 09:00

O Ministério da Cidadania antecipou o calendário de pagamento dos benefícios do Auxílio Brasil referente ao mês de agosto. De acordo com instrução normativa publicada no Diário Oficial da União (DOU) desta segunda-feira, 25, as parcelas serão pagas a partir do dia 9 do mês, a depender do Número de Identificação Social (NIS) do beneficiário. Antes da mudança, os pagamentos seriam feitos nos últimos dez dias úteis de cada mês. O calendário do restante do ano não foi alterado.
Aplicativo do Auxilio Brasil, Vitória, ES
Aplicativo do Auxilio Brasil, Vitória, ES Crédito: Ricardo Medeiros
Os beneficiários do Auxílio Brasil, programa que substituiu o Bolsa Família, recebem em média R$ 400 mensais. Depois da aprovação da chamada PEC dos Benefícios, o valor passará a ser de R$ 600 mensais, mas a parcela turbinada só será desembolsada pelo governo de Jair Bolsonaro de agosto a dezembro deste ano eleitoral. Na sexta-feira, 22, o governo publicou medida provisória com crédito extraordinário para bancar os pagamentos.

CALENDÁRIO DO PAGAMENTO DE AGOSTO

  • Final de NIS 1 - 09/08 
  • Final de NIS 2 - 10/08 
  • Final de NIS 3 - 11/08 
  • Final de NIS 4 - 12/08 
  • Final de NIS 5 - 15/08 
  • Final de NIS 6 - 16/08 
  • Final de NIS 7 - 17/08 
  • Final de NIS 8 - 18/08 
  • Final de NIS 9 - 19/08 
  • Final de NIS 0 - 22/08

CALENDÁRIO COMPLETO DO PAGAMENTO 

Calendário completo de pagamento do programa Auxílio Brasil
Calendário de pagamento completo Crédito: Diário Oficial da União

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