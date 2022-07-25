Pagamento do Auxílio Brasil é antecipado; veja o novo calendário

O Ministério da Cidadania antecipou o calendário de pagamento dos benefícios do Auxílio Brasil referente ao mês de agosto. De acordo com instrução normativa publicada no Diário Oficial da União (DOU) desta segunda-feira, 25, as parcelas serão pagas a partir do dia 9 do mês, a depender do Número de Identificação Social (NIS) do beneficiário. Antes da mudança, os pagamentos seriam feitos nos últimos dez dias úteis de cada mês. O calendário do restante do ano não foi alterado.
Os beneficiários do Auxílio Brasil, programa que substituiu o Bolsa Família, recebem em média R$ 400 mensais. Depois da aprovação da chamada PEC dos Benefícios, o valor passará a ser de R$ 600 mensais, mas a parcela turbinada só será desembolsada pelo governo de Jair Bolsonaro de agosto a dezembro deste ano eleitoral. Na sexta-feira, 22, o governo publicou medida provisória com crédito extraordinário para bancar os pagamentos.
CALENDÁRIO DO PAGAMENTO DE AGOSTO
- Final de NIS 1 - 09/08
- Final de NIS 2 - 10/08
- Final de NIS 3 - 11/08
- Final de NIS 4 - 12/08
- Final de NIS 5 - 15/08
- Final de NIS 6 - 16/08
- Final de NIS 7 - 17/08
- Final de NIS 8 - 18/08
- Final de NIS 9 - 19/08
- Final de NIS 0 - 22/08