Fundamental para a economia do ES, morre economista Angela Morandi

Ângela Morandi morreu na madrugada deste sábado (14) Crédito: Reprodução | Facebook

economia capixaba. Ângela foi professora da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) e uma peça chave para a fundação do grupo ES em Ação. A economista enfrentava um câncer há algum tempo e foi internada recentemente. Morreu na madrugada deste sábado (14) a economista Angela Maria Morandi, extremamente importante para a. Ângela foi professora dae uma peça chave para a fundação do grupo ES em Ação. A economista enfrentava um câncer há algum tempo e foi internada recentemente.

Angela também participou do Conselho de Leitores da Rede Gazeta — em que, em reuniões, a qualidade, precisão e abordagem das notícias publicadas no Jornal A Gazeta e Gazeta Online eram avaliados. Em 2010, Angela foi destaque do prêmio Economista Capixaba do Ano.

Espírito Santo. De acordo com o economista, empresário e professor Orlando Caliman, amigo próximo de Ângela, os dois realizaram inúmeros trabalhos juntos em prol do

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"Trabalhamos juntos desde a década de 70. Fizemos uma infinidade de projetos juntos. Ela, no ES em Ação, foi um dos pilares de fornecimento de conteúdo, principalmente em relação à economia do Estado, que era especialidade dela", disse.

O último trabalho de Ângela, segundo Orlando, foi bem recente. "Recebi essa notícia com muita tristeza. Tínhamos uma relação muito próxima e direta. Sabia que ela passava por um problema sério. Essa semana ela teve uma recaída, foi para o hospital e acabou não suportando", finalizou o professor.

O sepultamento foi realizado às 16h45 deste sábado (14) no Cemitério Jardim da Paz, na Serra.

LAMENTOS

O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande (PSB), lamentou a morte da economista. "Angela deu imensa contribuição para o desenvolvimento da economia capixaba", escreveu.

Em nota, o ES em Ação informou que recebeu a notícia do falecimento de Ângela com imenso pesar. Veja na íntegra.

"Uma das mais importantes economistas do nosso Estado. Ângela teve uma atuação fundamental no ES em Ação. Participou ativamente na elaboração dos estudos que deram base a fundação da entidade. Ao longo dos 16 anos de história do ES em Ação, ela atuou na coordenação de comitês técnicos da instituição. Em 2013 coordenou a elaboração do ES 2030. Fica o nosso agradecimento à dedicação da professora ao ES em Ação e à sociedade capixaba.

Aos amigos e familiares, nossos sentimentos de pesar".

Fábio Brasileiro

Alexandre Theodoro

Instituto de Desenvolvimento Industrial do ES

"É com tristeza que recebemos a notícia do falecimento da economista Angela Maria Morandi. Uma das mais importantes do Estado do Espírito Santo.

Ao longo de sua brilhante carreira, Angela contribuiu em muitas frentes. Sempre com o intuito de pensar e ajudar o desenvolvimento econômico e social do estado. Como professora formou diversas gerações de economistas. Inclusive, várias delas e deles hoje trabalham no Ideies seguindo seus ensinamentos e, principalmente, o seu propósito. Angela elaborou e coordenou trabalhos relevantes para uma melhor compreensão da história econômica do estado, das vantagens comparativas do Espírito Santo e dos desafios a serem ultrapassados. Angela era conselheira do Ideies e sua empolgação com os rumos do Instituto, com os trabalhos realizados e, assim, com seu jeito simples e generoso, nos motivava a seguir em frente e continuar pensando o desenvolvimento do Espírito Santo.

Despedimos-nos, hoje, da professora Angela Morandi com a convicção que ela será sempre uma referência para nós".

Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes)

"A Administração Central da Ufes comunica com pesar o falecimento da professora aposentada Angela Maria Morandi, ocorrido na maadrugada deste sábado, 14. O sepultamento foi realizado às 17 horas, no cemitério Jardim da Paz, localizado no município de Serra.

Profunda conhecedora da economia e da sociedade capixaba, a professora foi a especialista que liderou o projeto do Plano de Desenvolvimento Espírito Santo 2030, um planejamento de longo prazo para o Estado do Espírito Santo, elaborado com o objetivo de definir prioridades, traçar estratégias, metas e apontar caminhos a serem percorridos pelos setores público, privado e sociedade civil, com horizonte no ano de 2030.

Em nome de toda comunidade acadêmica, a Administração Central da Ufes presta sua solidariedade aos familiares e amigos da professora."