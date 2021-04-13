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Crise econômica

Funcionários da LG entram em greve por manutenção de empregos

Empregados da fábrica da LG em Taubaté entraram em greve na tentativa de manter 430 postos de trabalho. A LG anunciou na semana passada que deixará de fabricar celulares

Publicado em 13 de Abril de 2021 às 16:31

Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 

13 abr 2021 às 16:31
Pessoa no celular
Falsos anúncios em redes sociais e classificados digitais têm induzido consumidores a caírem em golpe Crédito: Freepik
Os trabalhadores da fábrica da LG em Taubaté, no interior paulista, entraram em greve para que a empresa mantenha 430 postos de trabalho.
Na semana passada, a LG Eletronics informou que deixará de fabricar celulares, o que levaria ao encerramento de ao menos parte das atividades na planta de Taubaté.
A empresa, com sede na Coreia do Sul, informou que a decisão foi tomada por causa dos sucessivos prejuízos acumulados desde 2015 com a venda de smartphones. “O nosso negócio global de celulares tem sofrido uma perda operacional por 23 trimestres consecutivos, resultando em um acumulado de aproximadamente 4,1 bilhões de dólares (US) até o final de 2020”, destacou a LG em comunicado à imprensa.
Segundo o Sindicato dos Metalúrgicos de Taubaté (Sindmetau), além dos trabalhadores da própria LG, também aderiram a paralisação por tempo indeterminado os funcionários de três empresas fornecedoras da multinacional em Caçapava e São José dos Campos.
Em assembleia realizada ontem (12), os funcionários da LG recusaram a proposta de indenização aos trabalhadores que forem demitidos. De acordo com o Sindmetau, a empresa ofereceu valores adicionais nos acordos de rescisão entre R$ 8 mil e R$ 35,9 mil, calculados a partir do tempo de trabalho na fábrica.

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