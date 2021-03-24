AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • Economia
  • Volkswagen e Mercedes-Benz paralisam fábricas no Brasil
Por 12 dias

Volkswagen e Mercedes-Benz paralisam fábricas no Brasil

A Volkswagen parou em São Bernardo do Campo, Taubaté, São Carlos e São José dos Pinhais. A Mercedes-Benz interromperá as atividades em São Bernardo do Campo e Juiz de Fora

Publicado em 24 de Março de 2021 às 18:16

Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 

24 mar 2021 às 18:16
Fábrica da Volkswagen no Brasil
Fábrica da Volkswagen no Brasil Crédito: Divulgação/Volkswagen
A Volkswagen suspendeu a partir de hoje (24) as atividades relacionadas à produção de todas as unidades nos estados de São Paulo e Paraná, por causa do agravamento da pandemia da Covid-19. A suspensão se manterá por 12 dias corridos, até 4 de abril.
As atividades de produção das fábricas da Volkswagen ocorrem em São Bernardo do Campo (SP), Taubaté (SP), São Carlos (SP) e São José dos Pinhais (PR). Os empregados da área administrativa estarão em trabalho remoto. Segundo a empresa, a medida foi tomada em conjunto com os sindicatos locais.
“Com o agravamento do número de casos da pandemia e o aumento da taxa de ocupação dos leitos de UTI nos estados brasileiros, a empresa adota esta medida a fim de preservar a saúde de seus empregados e familiares. Nas fábricas, só serão mantidas atividades essenciais”, informou a Volkswagen em nota.

MERCEDES-BENZ

A Mercedes-Benz do Brasil informou que também interromperá as atividades produtivas de suas fábricas de veículos comerciais de São Bernardo do Campo (SP) e Juiz de Fora (MG), a partir do dia 26 de março, com retorno previsto para 5 de abril. O motivo é também o agravamento da pandemia.
“O nosso intuito, alinhado com o Sindicato dos Metalúrgicos, é contribuir com a redução de circulação de pessoas neste momento crítico no país, administrar a dificuldade de abastecimento de peças e componentes na cadeia de suprimentos, além de atender a antecipação de feriados por parte das autoridades municipais”, disse a empresa.
A partir de 5 de abril, a Mercedes informou que dará continuidade às medidas restritivas para proteção dos profissionais, além de conceder férias coletivas para grupos alternados de funcionários. Com isso, haverá um grupo de produção menor mantendo os protocolos de distanciamento. Segundo a montadora, os funcionários administrativos continuarão trabalhando em regime de home office.

Veja Também

Ministério culpa custo Brasil e sonda chineses para assumir fábricas da Ford

Ford emprega 5,3 mil trabalhadores em fábricas que serão fechadas

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Brasil Política Economia São Paulo (SP)
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Da tela para a rua: como marcas estão usando influência para criar presença na vida real
Oscar morreu após sofrer acidente em Fundão, no último domingo (2)
Soldador morre após ser arremessado de moto em acidente em Fundão
Imagem de destaque
Cardápio saudável: 5 receitas ricas em proteínas para o almoço e o jantar da semana 

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados