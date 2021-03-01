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São José dos Campos

GM vai dar layoff e suspender segundo turno em fábrica no Brasil

A montadora, que  já vinha tendo desde o início do ano muita dificuldade no abastecimento da linha, vai afastar 600 funcionários em suspensão temporária de contratos

Publicado em 01 de Março de 2021 às 16:29

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

01 mar 2021 às 16:29
Carros em indústria da General Motors
Carros em indústria da General Motors Crédito: Divulgação General Motors
A General Motors (GM) vai suspender por pelo menos dois meses o segundo turno de produção na fábrica de São José dos Campos, no interior de São Paulo, em razão da falta de componentes que vem impedindo o funcionamento regular da indústria de automóveis.
A montadora já vinha tendo desde o início do ano muita dificuldade no abastecimento da linha, o que levou a algumas semanas mais curtas de produção, com um dia útil a menos. Hoje, contudo, a GM comunicou ao sindicato dos metalúrgicos da região que precisará afastar 600 funcionários em layoff (suspensão temporária de contratos de trabalho) a partir da semana que vem. Com isso, a fábrica passará a funcionar com um único turno de produção por pelo menos dois meses, período em que a montadora espera normalizar os estoques de insumos.
A empresa citou os componentes eletrônicos, em falta no mundo inteiro, entre os itens que estão faltando. Em São José, são montados o utilitário esportivo TrailBlazer e a picape S10.
Em Gravataí (RS), onde produz o compacto Onix, a GM também vai suspender contratos de trabalho a partir do mês que vem, após a volta dos trabalhadores das férias coletivas.

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