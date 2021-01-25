Focus: analistas do mercado sobem projeção de inflação para 3,50% em 2021

Mercado financeiro projeta crescimento da economia e da inflação em 2021 Crédito: Siumara Gonçalves

Os economistas do mercado financeiro alteraram a previsão da inflação medida pelo IPCA - o índice oficial de preços - em 2021. O Relatório de Mercado Focus, divulgado nesta segunda-feira (25), pelo Banco Central , mostra que a mediana para o IPCA este ano foi de alta de 3,43% para 3,50%. Há um mês, estava em 3,34%.

A projeção dos economistas para a inflação está abaixo do centro da meta de 2021, de 3,75%, sendo que a margem de tolerância é de 1,5 ponto (de 2,25% a 5,25%).

A projeção para o índice em 2022 seguiu em 3,50%. Quatro semanas atrás, estava no mesmo patamar.

Os analistas do mercado financeiro também alteraram as projeções para o Produto Interno Bruto (PIB) em 2021. Conforme o boletim Focus, a expectativa para a economia este ano passou de alta de 3,45% para elevação de 3,49%. Há quatro semanas, a estimativa também era de 3,49%.

Para 2022, o mercado financeiro manteve a previsão do PIB em alta de 2,50%. Quatro semanas atrás, estava no mesmo patamar.

No Focus agora divulgado, a projeção para a produção industrial de 2021 passou de alta de 5,00% para 5,03%. Há um mês, estava em elevação de 5,00%. No caso de 2022, a estimativa de crescimento da produção industrial foi de 2,40% para 2,45%, ante 2,37% de quatro semanas antes.

A pesquisa Focus mostrou ainda que a projeção para o indicador que mede a relação entre a dívida líquida do setor público e o PIB para 2021 passou de 64,95% para 64,45%. Há um mês, estava em 66,60%. Para 2022, a expectativa seguiu em 66,60%, ante 68,30% de um mês atrás.

DÉFICIT PRIMÁRIO

O Relatório de Mercado Focus trouxe hoje manutenção na projeção para o resultado primário do governo em 2021. A relação entre o déficit primário e o PIB no ano passado seguiu em 2,80%. No caso de 2022, foi de 2,00% para 2,16%. Há um mês, os porcentuais estavam em 3,00% e 2,20%, respectivamente.

Já a relação entre déficit nominal e PIB em 2021 foi de 6,92% para 7,00%, conforme as projeções dos economistas do mercado financeiro. Para 2022, passou de 6,30% para 6,40%. Há quatro semanas, estas relações estavam em 7,00% e 6,25%, nesta ordem.

O resultado primário reflete o saldo entre receitas e despesas do governo, antes do pagamento dos juros da dívida pública. Já o resultado nominal reflete o saldo já após as despesas com juros.

BALANÇA COMERCIAL

Os economistas do mercado financeiro mantiveram a projeção para a balança comercial em 2021 na pesquisa Focus realizada pelo Banco Central, em superávit comercial de US$ 55,00 bilhões. Um mês atrás, a previsão era de US$ 55,10 bilhões. Para 2022, a estimativa de superávit foi de US$ 50,00 bilhões para US$ 49,30 bilhões. Há um mês, estava em US$ 48,90 bilhões.

No caso da conta corrente do balanço de pagamentos, a previsão contida no Focus para 2021 foi de déficit de US$ 19,41 bilhões para US$ 19,95 bilhões, ante US$ 15,00 bilhões de um mês antes. Para 2022, a projeção de rombo foi de US$ 29,55 bilhões para US$ 29,10 bilhões. Um mês atrás, o rombo projetado era de US$ 28,27 bilhões.