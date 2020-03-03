FMI e Banco Mundial adotarão 'formato virtual' para encontros por coronavírus

Coronavírus traz preocupações crescentes de saúde mundial Crédito: Agência Brasil

A diretora-gerente do Fundo Monetário Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, e o presidente do Banco Mundial, David Malpass, anunciaram em comunicado nesta terça-feira, 3, que concordaram em implementar um plano conjunto para que os encontros de primavera das entidades ocorram em um "formato virtual". A decisão foi fruto das "crescentes preocupações de saúde" relacionadas ao coronavírus.

Os organismos afirmam em nota conjunta que continuam "totalmente comprometidos" com um diálogo produtivo entre seus participantes e que reforçarão as capacidades de conexão virtual para garantir as consultas.