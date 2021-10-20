Fluxo cambial total no ano até outubro é positivo em US$ 16,928 bi, diz BC

Economia, crise e desenvolvimento Crédito: Freepik

O fluxo cambial do ano até 15 de outubro ficou positivo em US$ 16,928 bilhões, informou nesta quarta-feira, 20, o Banco Central. Em igual período do ano passado, o resultado era negativo em US$ 20,162 bilhões.

A saída líquida pelo canal financeiro neste ano até 15 de outubro foi de US$ 1,337 bilhão. O resultado é fruto de aportes no valor de US$ 415,545 bilhões e de retiradas no total de US$ 416,881 bilhões. O segmento reúne os investimentos estrangeiros diretos e em carteira, remessas de lucro e pagamento de juros, entre outras operações.

No comércio exterior, o saldo anual acumulado até 15 de outubro ficou positivo em US$ 18,265 bilhões, com importações de US$ 165,964 bilhões e exportações de US$ 184,228 bilhões. Nas exportações estão incluídos US$ 23,987 bilhões em Adiantamento de Contrato de Câmbio (ACC), US$ 44,706 bilhões em Pagamento Antecipado (PA) e US$ 115,535 bilhões em outras entradas.

OUTUBRO

Depois de encerrar setembro com saídas líquidas de US$ 1,170 bilhão, o País registrou fluxo cambial negativo de US$ 1,784 bilhão em outubro até o dia 15, informou o Banco Central.

O canal financeiro apresentou saídas líquidas de US$ 29 milhões no período. Isso é resultado de aportes no valor de US$ 19,219 bilhões e de retiradas no total de US$ 19,248 bilhões.

No comércio exterior, o saldo de outubro até o dia 15, foi negativo em US$ 1,755 bilhão, com importações de US$ 8,563 bilhões e exportações de US$ 6,809 bilhões. Nas exportações, estão incluídos US$ 1,186 bilhão em ACC, US$ 1,482 bilhão em PA e US$ 4,140 bilhões em outras entradas.

SEMANA

O fluxo cambial registrado na semana passada (de 11 a 15 de outubro) para o Brasil ficou negativo em US$ 927 milhões, informou o Banco Central.

O canal financeiro apresentou saída líquida de US$ 55 milhões na semana, resultado de aportes no valor de US$ 7,479 bilhões e de envios no total de US$ 7,534 bilhões.