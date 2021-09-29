Fluxo cambial no ano até 24 de setembro é positivo em US$ 20,693 bi, diz BC

Economia, crise e desenvolvimento Crédito: Freepik

O fluxo cambial do ano até 24 de setembro ficou positivo em US$ 20,693 bilhões, informou o Banco Central. Em igual período do ano passado, o resultado era negativo em US$ 19,248 bilhões.

A entrada líquida pelo canal financeiro neste ano até 24 de setembro foi de US$ 1,395 bilhão. O resultado é fruto de aportes no valor de US$ 381,544 bilhões e de retiradas no total de US$ 380,149 bilhões.

O segmento reúne os investimentos estrangeiros diretos e em carteira, remessas de lucro e pagamento de juros, entre outras operações.

No comércio exterior, o saldo anual acumulado até 24 de setembro ficou positivo em US$ 19,298 bilhões, com importações de US$ 153,648 bilhões e exportações de US$ 172,946 bilhões. Nas exportações estão incluídos US$ 22,282 bilhões em Adiantamento de Contrato de Câmbio (ACC), US$ 42,467 bilhões em Pagamento Antecipado (PA) e US$ 108,197 bilhões em outras entradas.

SETEMBRO

Depois de encerrar agosto com entradas líquidas de US$ 3,709 bilhões, o País registrou fluxo cambial positivo de US$ 812 milhões em setembro, até o dia 24, informou o Banco Central.

O canal financeiro apresentou saídas líquidas de US$ 1,272 bilhão no período. Isso é resultado de aportes no valor de US$ 33,400 bilhões e de retiradas no total de US$ 34,672 bilhões.

No comércio exterior, o saldo de setembro até o dia 24, foi positivo em US$ 2,084 bilhões, com importações de US$ 14,010 bilhões e exportações de US$ 16,094 bilhões. Nas exportações, estão incluídos US$ 1,907 bilhão em ACC, US$ 2,569 bilhões em PA e US$ 11,619 bilhões em outras entradas.

SEMANA

O fluxo cambial registrado na semana passada (de 20 a 24 de setembro) para o Brasil ficou negativo em US$ 1,172 bilhão, informou o Banco Central.

O canal financeiro apresentou saída líquida de US$ 655 milhões na semana, resultado de aportes no valor de US$ 9,776 bilhões e de envios no total de US$ 10,431 bilhões.