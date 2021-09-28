Inadimplência das micro e pequenas empresas cai 0,9% em agosto, diz Serasa

Segundo Serasa, inadimplência das micro e pequenas empresas caiu 0,9% em agosto Crédito: Pixabay

Em agosto deste ano, 5,33 milhões de micro e pequenas empresas fecharam o mês com o nome no vermelho. O número é 0,9% menor do que o registrado em julho, quando 5,38 milhões de empresas desse porte estavam inadimplentes, de acordo com levantamento da Serasa Experian. O setor industrial e de comércio alavancaram a melhora do indicador, ambos com 1,0% de retração da inadimplência. Já o de serviços também apresentou queda, ainda que menor, de 0,7%.

A região Norte teve o melhor desempenho no balanço, com mergulho de 5,0% no número de insolventes, seguida do Sudeste, com baixa de 0,9%; do Centro-Oeste, com recuo de 0,7%; do Sul, com queda de 0,3%; e do Nordeste, com diminuição de 0,1%.