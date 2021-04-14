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Irregularidades

Fiat suspende produção e dá férias coletivas para 1,9 mil trabalhadores em MG

Férias foram causadas, segundo comunicado da montadora, pela irregularidade no abastecimento de peças; o retorno está previsto para o dia 29

Publicado em 14 de Abril de 2021 às 14:46

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

14 abr 2021 às 14:46
A nova picape da Fiat é vendida a partir de R$ 63.590 na versão Endurance 1.4 cabine Plus e chega aos R$ 79.990 na topo de linha Volcano 1.3 cabine dupla
Será suspenso, assim, nesse período o segundo turno da produção de carros do complexo industrial da Fiat.  Crédito: Fiat/Divulgação
A Fiat confirmou nesta quarta-feira (14), que vai suspender parte da produção na fábrica de Betim (MG) em razão da irregularidade no abastecimento de peças. A montadora vai conceder dez dias de férias a 1,9 mil trabalhadores a partir de segunda-feira (19).
O retorno está previsto para o dia 29. Será suspenso, assim, nesse período o segundo turno da produção de carros do complexo industrial.
O total de trabalhadores que entrarão em férias é maior do que o número, de 800 a mil funcionários, indicado na semana passada ao sindicato da região.
A Fiat, montadora do grupo Stellantis, informa em nota que a medida se deve à necessidade de adaptar o ritmo de produção às condições atuais de volume e regularidade de fornecimento de componentes. "A empresa continua em contato e em negociação com seus fornecedores para normalizar os fluxos de suprimentos", comunicou.

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