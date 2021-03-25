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Crise econômica

Toyota é a sétima montadora a parar por pandemia no Brasil

A montadora diz que tomou a decisão em conjunto com os sindicatos para contribuir com a redução de circulação de pessoas, além de atender a antecipação de feriados

Publicado em 25 de Março de 2021 às 18:30

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

25 mar 2021 às 18:30
Mulheres em fábrica da GM no Brasil
Na indústria automotiva, as mulheres tendem a ter uma formação mais completa: 33% têm ensino superior e 8% possuem especialização Crédito: GM/Divulgação
Sétima montadora a anunciar a suspensão das atividades em razão do agravamento da pandemia, a Toyota vai parar na semana que vem a produção de suas quatro fábricas no Brasil. A montadora diz que tomou a decisão em conjunto com os sindicatos locais para contribuir com a redução de circulação de pessoas, além de atender a antecipação de feriados nas regiões de suas fábricas.
A paralisação começa na segunda-feira, com retorno previsto para o dia 5 de abril nas linhas de São Bernardo do Campo, Sorocaba e Porto Feliz.
A unidade de Indaiatuba retornará no dia 6 de abril.
A Toyota emprega 5,6 mil trabalhadores no Brasil.
Antes da marca japonesa, Volkswagen e Nissan, além das montadoras de caminhões Mercedes-Benz, Volkswagen Caminhões e Ônibus, Scania e Volvo, já tinham comunicado paralisações espontâneas devido à crise sanitária.

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