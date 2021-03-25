Toyota é a sétima montadora a parar por pandemia no Brasil

Sétima montadora a anunciar a suspensão das atividades em razão do agravamento da pandemia, a Toyota vai parar na semana que vem a produção de suas quatro fábricas no Brasil. A montadora diz que tomou a decisão em conjunto com os sindicatos locais para contribuir com a redução de circulação de pessoas, além de atender a antecipação de feriados nas regiões de suas fábricas.