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Escassez

Falta de produtos em supermercados retoma o maior nível de 2020

Indice que mede a falta de variedade de produtos nas prateleiras dos supermercados subiu em janeiro, voltando aos maiores níveis registrados na pandemia

Publicado em 28 de Fevereiro de 2021 às 20:57

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

28 fev 2021 às 20:57
Itens da cesta básica no supermercado
Supermercado: falta de variedade de produtos nas prateleiras Crédito: Fernando Madeira
O índice que mede a falta de variedade de produtos nas prateleiras dos supermercados subiu em janeiro, voltando aos maiores níveis registrados na pandemia, segundo a Neogrid, empresa de software para o varejo que faz o monitoramento.
O indicador, que é conhecido como ruptura, ficou em torno de 12,5% em janeiro, acima dos 12,1% do mês anterior. Desde o início da pandemia, os maiores números foram registrado em maio e junho, com 12,6% e 12,5% respectivamente.
Segundo a Neogrid, a ruptura em alta é resultado da escassez de itens para embalagem na indústria, como papel e alumínio. Outro fator é a queda do poder de compra após o fim do auxílio emergencial, que leva os consumidores a se concentrarem nas marcas mais baratas, esgotando esse tipo de produto antes da reposição.

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