Ex-diretora da Americanas chega ao Brasil e entrega passaporte à PF

Autoridades e advogados organizaram uma chegada discreta para a executiva, que estava em Lisboa, Portugal, quando teve ordem de prisão preventiva decretada. Ela saiu por uma porta lateral antes do final do corredor dos passageiros que desembarcam no saguão principal do Terminal 3, de Guarulhos, e a poucos passos do posto da Polícia Federal.

Anna Christina Ramos Saicali, ex-diretora da Americanas, em depoimento na Câmara dos Deputados, em setembro de 2023 Crédito: Câmara dos Deputados/Reprodução

De lá, a defesa da advogada teve acesso ao estacionamento reservado à PF, cercado por grades, para que ela deixasse o local sem passar pela imprensa. Agentes da PF também não permitiram que fotógrafos profissionais fizessem imagens da área por cima do muro.

O voo de Lisboa a Guarulhos aterrissou 6h36 desta segunda-feira e a executiva deixou a Polícia Federal, acompanhada por seus advogados, às 7h43.

A determinação de que Anna Saicali deveria ser tratada com discrição partiu do juiz Márcio Muniz da Silva Carvalho, da 10ª Vara Federal Criminal, do Rio de Janeiro, que substituiu a ordem de detenção preventiva por uma medida cautelar após a defesa dela informar que a ex-diretora se comprometia em retornar ao Brasil.

Na decisão, o magistrado determinou que ela deveria apenas se apresentar às autoridades portuguesas no aeroporto de Lisboa, "sem ser detida, nem algemada, nem passar por qualquer tipo de constrangimento ou vexame".

Sobre a chegada ao Brasil, ele determinou que ela fosse recebida pelas autoridades, para entregar seu passaporte e que não teria de se submeter "sequer à audiência de custódia".