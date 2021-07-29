EUA: PIB cresce a ritmo anualizado de 6,5% no 2° trimestre

O Produto Interno Bruto (PIB) dos Estados Unidos cresceu à taxa anualizada de 6,5% no segundo trimestre de 2021, de acordo com a primeira leitura do indicador, divulgada pelo Departamento do Comércio do país nesta quinta-feira, dia 29. O resultado ficou abaixo da mediana de estimativas consultadas pelo Projeções Broadcast, que era de avanço de 8,5%.
No primeiro trimestre de 2021, o PIB dos EUA teve expansão anualizada de 6,1%, 0,1 ponto porcentual abaixo da estimativa anterior. O Departamento do Comércio norte-americano informou também que o índice de preços de gastos com consumo (PCE, na sigla em inglês) subiu à taxa anualizada de 6,4% entre abril e junho. Já o núcleo do PCE, que desconsidera preços de alimentos e energia, avançou 6,1% no mesmo intervalo.