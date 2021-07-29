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PIB americano

EUA: PIB cresce a ritmo anualizado de 6,5% no 2° trimestre

O resultado ficou abaixo da mediana de estimativas consultadas pelo Projeções Broadcast, que era de avanço de 8,5%. No primeiro trimestre de 2021, o PIB dos EUA teve expansão anualizada de 6,1%
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

29 jul 2021 às 10:41

Publicado em 29 de Julho de 2021 às 10:41

Produto Interno Bruto (PIB) cresceu 7,7% no terceiro trimestre de 2020 (em relação a igual período de 2019, o PIB caiu 3,9%)
PIB dos Estados Unidos cresce a ritmo anualizado de 6,5% no 2º trimestre Crédito: José Carlos Daves/Agência F8/Folhapress
O Produto Interno Bruto (PIB) dos Estados Unidos cresceu à taxa anualizada de 6,5% no segundo trimestre de 2021, de acordo com a primeira leitura do indicador, divulgada pelo Departamento do Comércio do país nesta quinta-feira, dia 29. O resultado ficou abaixo da mediana de estimativas consultadas pelo Projeções Broadcast, que era de avanço de 8,5%.
No primeiro trimestre de 2021, o PIB dos EUA teve expansão anualizada de 6,1%, 0,1 ponto porcentual abaixo da estimativa anterior. O Departamento do Comércio norte-americano informou também que o índice de preços de gastos com consumo (PCE, na sigla em inglês) subiu à taxa anualizada de 6,4% entre abril e junho. Já o núcleo do PCE, que desconsidera preços de alimentos e energia, avançou 6,1% no mesmo intervalo.

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