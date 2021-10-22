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Mudanças na Economia

Esteves Colnago vai assumir Secretaria de Tesouro e Orçamento após saída de Funchal

Na noite de quinta-feira (21), houve uma debandada na equipe de Guedes, depois da oficialização de uma manobra para driblar a regra constitucional do teto de gastos

Publicado em 22 de Outubro de 2021 às 15:57

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

22 out 2021 às 15:57
O assessor especial de relações institucionais do ministro Paulo Guedes, Esteves Colnago
O assessor especial de relações institucionais do ministro Paulo Guedes, Esteves Colnago Crédito: EDU ANDRADE/Ascom/ME
O assessor especial de relações institucionais do ministro Paulo Guedes (Economia) e ex-ministro do Planejamento Esteves Colnago assumirá o cargo de secretário especial de Tesouro e Orçamento no lugar de Bruno Funchal, afirmam fontes do governo.
Na noite de quinta-feira (21), houve uma debandada na equipe de Guedes, depois da oficialização de uma manobra para driblar a regra constitucional do teto de gastos. Quatro secretários da equipe econômica pediram demissão por discordarem das decisões.
O maior representante da área que controla o Orçamento do governo, abaixo de Guedes, é o secretário especial do Tesouro e Orçamento, cargo agora a ser ocupado por Colnago. Funchal e o secretário do Tesouro Nacional, Jeferson Bittencourt, seu subordinado, pediram exoneração dos cargos.

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