Energia Solar ultrapassa 6 GW de capacidade instalada no Brasil

Placas fotovoltaicas instaladas na Ufes (Centro de Línguas) para geração de energia. Usina solar é a terceira maior do país e a maior do ES Crédito: Fernando Madeira

Brasil acaba de ultrapassar os 6 gigawatts (GW) de capacidade instalada de energia solar, sendo 2,9 GW de geração centralizada e 3,1 GW de geração distribuída, informou a Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica (Absolar).

Desde 2012, a fonte solar acumula investimentos de R$ 32 bilhões e gerou cerca de 180 mil empregos. Até 2025, a geração solar centralizada possui projetos já contratados em leilões do governo da ordem de R$ 25,8 bilhões.

Um dos motivos do crescimento da fonte no país se deve à redução de preços ao longo dos últimos anos, que tornou a fonte competitiva.

Segundo a consultoria Lazard, o preço da energia solar teve uma queda de 89% nos últimos 10 anos, caindo de um valor entre US$ 323 a US$ 394 o megawatt-hora (MWh) em 2009 para entre US$ 36 e US$ 44 o MWh em 2019.

De acordo com a Absolar, no ano passado a fonte registrou preço médio de US$ 21 o MWh nos leilões de energia nova A-4 (entrega de energia em 2023) e A-6 (entrega de energia em 2025).