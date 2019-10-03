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Companhias aéreas

Embraer espera conclusão de acordo com Boeing no começo de 2020

A americana deterá 80% da nova empresa, denominada Boeing Brasil – Commercial, enquanto a Embraer terá os 20% restantes

Publicado em 03 de Outubro de 2019 às 16:32

Publicado em 

03 out 2019 às 16:32
As companhias aéreas Embraer e Boeing irão se fundir Crédito: Reprodução
FolhaPress - A Embraer afirmou nesta quinta-feira (03) que a companhia e a americana Boeing continuam a trabalhar de forma diligente e cooperativa para consumar a parceria estratégica entre as duas empresas no menor prazo possível, estimando a conclusão da operação para o começo de 2020. As aéreas haviam dito, no início do ano, que a expectativa era concluir a negociação até o fim de 2019.
O acordo com a Boeing prevê uma joint venture -denominada Boeing Brasil-Commercial e composta pelas operações de aeronaves comerciais e serviços relacionados a este segmento da Embraer- da qual a americana deterá 80%, enquanto a Embraer terá os 20% restantes.
A Embraer implementará a segregação interna do negócio de aviação comercial da companhia a partir do final deste exercício social. "As partes já obtiveram as autorizações aplicáveis das autoridades concorrenciais em algumas jurisdições e a consumação da operação continua sujeita à aprovação por autoridades concorrenciais em outras jurisdições aplicáveis; e à satisfação de outras condições usuais em operações desta natureza."
> Delta fecha compra de 20% da Latam por US$ 1,9 bilhão
De acordo com a Embraer, até que tais aprovações sejam obtidas e as demais condições sejam satisfeitas, "não há garantias quanto à consumação da Operação ou ao prazo para sua conclusão".

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