Economia nomeia nova diretora de Carreiras e Desenvolvimento de Pessoas

O Ministério da Economia nomeou Maria da Penha Barbosa da Cruz para o cargo de diretora do Departamento de Carreiras e Desenvolvimento de Pessoas da pasta. Maria da Penha assume o posto no lugar de Jane Carla Lopes Mendonça, exonerada formalmente nesta terça-feira (10). A nomeação da nova titular está publicada no Diário Oficial da União (DOU) desta quarta-feira (11). O Diário Oficial publica ainda a nomeação de Vinicius Campos Silva como secretário executivo do Conselho Nacional de Educação do Ministério da Educação (MEC). Vinicius Silva será o substituto de Paulo Roberto Costa e Silva, exonerado pelo MEC nesta semana.