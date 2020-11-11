Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Economia
  • Economia nomeia nova diretora de Carreiras e Desenvolvimento de Pessoas
Cargo

Economia nomeia nova diretora de Carreiras e Desenvolvimento de Pessoas

Maria da Penha assume o posto no lugar de Jane Carla Lopes Mendonça, exonerada formalmente nesta terça-feira (10)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 nov 2020 às 12:41

Publicado em 11 de Novembro de 2020 às 12:41

Ministério da Economia
Ministério da Economia nomeia Maria da Penha Barbosa da Cruz Crédito: José Cruz/Agência Brasil
Ministério da Economia nomeou Maria da Penha Barbosa da Cruz para o cargo de diretora do Departamento de Carreiras e Desenvolvimento de Pessoas da pasta. Maria da Penha assume o posto no lugar de Jane Carla Lopes Mendonça, exonerada formalmente nesta terça-feira (10). A nomeação da nova titular está publicada no Diário Oficial da União (DOU) desta quarta-feira (11). O Diário Oficial publica ainda a nomeação de Vinicius Campos Silva como secretário executivo do Conselho Nacional de Educação do Ministério da Educação (MEC). Vinicius Silva será o substituto de Paulo Roberto Costa e Silva, exonerado pelo MEC nesta semana.

Veja Também

Black Friday chinesa promete ofertas a brasileiros

Economista vê comércio melhor com a chegada da vacina

BB anuncia crédito de mais R$ 1 bilhão para equipamentos agropecuários

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Musculação
Viva o ciático
Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 17/04/2026
Veículo autopropelido que foi impedido de usar a Ciclovia da Vida, na Terceira Ponte (para uso somente de Opinião da Gazeta)
Ciclovias da Grande Vitória: sem comunicação e fiscalização não vai haver organização

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados