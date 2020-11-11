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Financiamento

BB anuncia crédito de mais R$ 1 bilhão para equipamentos agropecuários

A contratação utilizará recursos próprios da poupança rural, com taxa de 7,5% ao ano e prazo de até seis anos

Publicado em 11 de Novembro de 2020 às 09:48

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 nov 2020 às 09:48
Máquina agrícola durante plantio de soja no Paraná
Máquina agrícola durante plantio de soja no Paraná Crédito: Mauro Zafalon /Folhapress
Banco do Brasil anunciou um reforço de R$ 1 bilhão para as linhas de crédito rural voltadas ao financiamento de máquinas e equipamentos agropecuários. A contratação utilizará recursos próprios da poupança rural, com taxa de 7,5% ao ano e prazo de até seis anos. O valor se soma ao montante de R$ 9,1 bilhões já disponibilizados pela instituição para a safra 2020/21 em operações de investimento agropecuário. A cifra é 27% maior do que a do mesmo período da safra anterior, segundo o BB.
Por meio das redes sociais, a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, comemorou o anúncio e listou o total de investimentos feitos pela pasta até o momento na atual safra. Foram disponibilizados R$ 236,3 bilhões em recursos desde julho, de acordo com a ministra. Ela informa ainda que desse total, R$ 57 bilhões foram direcionados a investimentos.
"O desempenho tem sido fantástico, com o crescimento de contratações e mais crédito para o nosso campo. O agro, com muita confiança no Brasil, tem aplicado e demandado mais recursos", disse Tereza Cristina. Para a ministra, o reforço oferecido pelo BB vai ajudar a apoiar toda a cadeia produtiva.
De acordo com o vice-presidente do Banco do Brasil, João Rabelo, essa alocação de recursos busca ampliar o apoio da instituição ao agronegócio brasileiro.

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