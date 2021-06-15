Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Economia
  • Dólar vira e cai a R$ 5,04 com fluxo e expectativa por Copom
Mercado Financeiro

Dólar vira e cai a R$ 5,04 com fluxo e expectativa por Copom

Durante a terça-feira (15), o real acabou indo na contramão de outras moedas emergentes, que perderam força ante o dólar de forma generalizada
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

15 jun 2021 às 18:20

Publicado em 15 de Junho de 2021 às 18:20

Dólar está em alta
O dólar subiu a R$ 5,10 pela manhã e nos negócios da tarde passou a cair, testando mínimas a R$ 5,03. Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil
Um dia antes dos esperados resultados das reuniões de política monetária no Brasil e no exterior, a liquidez se reduziu no mercado doméstico e o dólar acabou tendo um dia volátil. Subiu a R$ 5,10 pela manhã e nos negócios da tarde passou a cair, testando mínimas a R$ 5,03, refletindo entrada de fluxo e também um movimento de agentes se antecipando a entradas futuras, por conta de captações externas de empresas, como a Light nesta terça-feira, ou potenciais aportes de estrangeiros com o Banco Central elevando os juros agora e sinalizando nova alta em agosto. Nesse ambiente, o real acabou indo na contramão de outras moedas emergentes, que perderam força ante o dólar de forma generalizada.
No fechamento, o dólar à vista terminou a terça-feira em queda de 0,55%, a R$ 5,0428. No mercado futuro, o dólar para julho cedia 0,30%, a R$ 5,0520 às 17h35.
O diretor da NGO Corretora de Câmbio, Sidnei Moura Nehme, ressalta que mais cedo o dólar subiu ante o real, com a moeda americana ganhando força após a divulgação do índice de preços ao produtor (PPI, na sigla em inglês) dos Estados Unidos. O indicador subiu 0,8% em maio, acima do esperado por Wall Street. Com isso, as taxas longas dos juros americanos passaram a subir, ajudando o dólar a se fortalecer e enfraquecendo as moedas de emergentes. "Foi uma pressão externa."
Nehme avalia que o dólar pode romper o piso de R$ 5,00 esta semana "de forma sustentável", caso o Banco Central não decepcione e entregue ao menos uma alta de 0,75 ponto porcentual na Selic, além de possíveis novas elevações para a frente. Neste cenário de juro em alta, a melhora do real pode ser sustentável, com chance de a divisa dos EUA operar entre R$ 4,60 e R$ 4,80, avalia o economista.
Para o diretor da NGO, o Brasil pode atrair o investidor estrangeiro mais especulativo para operações de 'carry trade', quando tomam recursos em país de juro zero para aportar em outro com taxa maior.
A perspectiva de mais elevações de juros no Brasil aliada a um visão de atividade econômica mais aquecida em 2021 tem aumentado o otimismo com o real. Pesquisa do Bank of America com gestores de América Latina mostra que cresceu a fatia de investidores, de menos de 5%, em maio, para cerca de 25%, este mês, que veem o dólar entre R$ 4,50 e R$ 4,80 ao final de 2021. A maioria destes gestores, que há poucos meses alertava dos riscos de dólar acima de R$ 6,00, agora veem ao menos a moeda americana abaixo dos R$ 5,10 ao final do ano.
Há até um pequeno porcentual (cerca de 4%) de gestores ouvidos pelo BofA que já veem o dólar abaixo de R$ 4,50.
Para o Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), a pesquisa do BofA mostra que a maioria espera que o "tapering", o processo de redução de compras mensais de ativos, só seja anunciado em agosto, no simpósio anual de Jackson Hole, ou na reunião do Fomc de setembro.

Veja Também

ANP ouve mercado sobre condições de realização da 17ª Rodada de Licitações

Diretor-geral da Aneel diz que bandeira vermelha pode subir mais de 20%

Calendário da 3ª parcela do auxílio emergencial 2021 é antecipado

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Brasil Política Economia
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
O que acontece agora que as negociações de paz entre Irã e EUA não chegaram a um acordo?
Imagem de destaque
9 apostas do ES ficam a uma dezena do prêmio milionário da Lotofácil
Imagem de destaque
Lemborexante: entenda como funciona o novo remédio para insônia

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados