Dólar tem nova alta e vai a R$ 4,39, batendo 8º recorde histórico no mês

No ano, o dólar já sobe 9,46% Crédito: Marcello Casal JrAgência Brasil

O dólar teve novo dia de fortalecimento no mercado internacional em meio a preocupações com os efeitos do coronavírus na atividade e novos casos de morte pela gripe no Japão. Aqui, a divisa fechou em nova máxima histórica, a oitava somente em fevereiro. A moeda americana chegou a encostar em R$ 4,40, mas acabou terminando o dia em R$ 4,3912, com valorização de 0,59%. No ano, o dólar já sobe 9,46%.

Apesar do nível recorde de fechamento, o real nem foi a moeda com pior desempenho hoje no mercado internacional. O dólar subiu 1,3% no México, 1,4% no Chile, 1% na Rússia e 0,85% na África do Sul. Mesmo em países desenvolvidos, a divisa teve ganhos, principalmente no Japão (+0,70%). O índice DXY, que mede o comportamento do dólar ante uma cesta de moedas fortes, registrou novo dia de expansão e chegou muito perto da marca psicológica de 100 pontos (99,910, na máxima do dia), atingida pela última vez há três anos.

"O dólar bateu novos recordes hoje em relação a vários rivais", observa o analista de mercados do banco especializado em transferências internacionais, Western Union, Joe Manimbo. O dólar australiano caiu ao menor valor em 11 anos e o euro foi negociado na mínima desde abril de 2017. O iene e a libra caíram ao menor valor em meses, completa. "É um movimento global de busca de proteção no dólar."

Com o fortalecimento do dólar lá fora, o "Banco Central vai enxugar gelo" se quiser conter o movimento aqui, afirma um diretor de tesouraria. "Não dá para remar contra essa maré", completa este executivo. Mesmo assim, o mercado fica testando o BC, ressalta o chefe da mesa de câmbio da Frente Corretora, Fabrizio Velloni.

A moeda americana ganha força porque a percepção é de que a economia americana vai seguir forte este ano, apesar dos efeitos no coronavírus no resto do mundo. No Japão, o temor de o país já estar em recessão vem pesando no iene, afirma Manimbo, da Western Union. Na zona do euro, indicadores da maior economia da região vêm decepcionando, completa ele.