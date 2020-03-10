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Calmaria depois da tempestade

Dólar recua e Ibovespa mostra tendência de alta após dia de caos

Leve crescimento das Bolsas de Valores ao redor do mundo favoreceu a uma terça-feira de mais calma nas negociações no mercado de ações brasileiro

Publicado em 10 de Março de 2020 às 10:34

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 mar 2020 às 10:34
Bolsas de valores começaram o dia em alta após uma segunda-feira de caos Crédito: Pixabay
Após um dia de terror nos mercados financeiros de todo mundo,  esta terça-feira (10) começou mais calma. No Brasil, o Ibovespa começou em alta de 4,73% na abertura das negociações, às 10h30 horas. Antes da abertura do mercado, contratos do Ibovespa Futuro negociados nesta manhã apontavam para uma alta de 5%. Na última segunda, devido ao caos, a B3 (Bolsa de Valores de São Paulo) fechou em queda de mais de 12%.
As ações da Petrobras operavam em alta, após queda de quase 30% ontem. As 11h10, os papéis ordinários - que tem direito a voto - subiam 8,22%. Já os ativos preferenciais, com prioridade no recebimento de dividendos,  estavam com alta de 10,03%.

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Já as operações com dólar mostraram leve recuo da moeda americana, que estava sendo negociada por volta das 9h00 horas por R$ 4,67 , com queda de 1,1% em relação ao valor de fechamento de R$ 4,72 da última segunda-feira.
O leilão do Banco Central de US$ 2 bilhões à vista ajudou a aliviar a pressão, assim como o fato de as Bolsas ao redor do mundo apresentarem um pouco mais de calma. Os mercados de ações na Ásia fecharam em alta e as Europa apresentam crescimento.
Assim como as Bolsas, o preço do petróleo também apresentou uma alta de 10% nesta segunda-feira.  No entanto, o crescimento do valor da commodity e do mercado de ações não é suficiente para compensar o dia de pânico da última segunda.

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