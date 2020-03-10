Dólar recua e Ibovespa mostra tendência de alta após dia de caos

Bolsas de valores começaram o dia em alta após uma segunda-feira de caos Crédito: Pixabay

Após um dia de terror nos mercados financeiros de todo mundo, esta terça-feira (10) começou mais calma. No Brasil, o Ibovespa começou em alta de 4,73% na abertura das negociações, às 10h30 horas. Antes da abertura do mercado, contratos do Ibovespa Futuro negociados nesta manhã apontavam para uma alta de 5%. Na última segunda, devido ao caos, a B3 (Bolsa de Valores de São Paulo) fechou em queda de mais de 12%.

As ações da Petrobras operavam em alta, após queda de quase 30% ontem. As 11h10, os papéis ordinários - que tem direito a voto - subiam 8,22%. Já os ativos preferenciais, com prioridade no recebimento de dividendos, estavam com alta de 10,03%.

Já as operações com dólar mostraram leve recuo da moeda americana, que estava sendo negociada por volta das 9h00 horas por R$ 4,67 , com queda de 1,1% em relação ao valor de fechamento de R$ 4,72 da última segunda-feira.

O leilão do Banco Central de US$ 2 bilhões à vista ajudou a aliviar a pressão, assim como o fato de as Bolsas ao redor do mundo apresentarem um pouco mais de calma. Os mercados de ações na Ásia fecharam em alta e as Europa apresentam crescimento.