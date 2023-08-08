Dinheiro esquecido: R$ 7,2 bi ainda podem ser sacados; saiba como

SÃO PAULO - Os brasileiros ainda têm, no total, R$ 7,17 bilhões em dinheiro esquecido, que pode ser recuperado pelo SVR (Sistema de Valores a Receber) do Banco Central. O sistema reúne valores de empresas e pessoas físicas, inclusive falecidas.
Segundo dados divulgados nesta segunda (7), que consideram movimentações feitas até junho, o total de pessoas físicas que ainda têm dinheiro esquecido em bancos e instituições financeiras já supera 37 milhões. Pouco mais de 14,4 milhões já retiraram alguma quantia desde novembro de 2022, quando o BC criou o sistema. Entre as empresas, 2,8 milhões seguem com valores disponíveis para retirada, enquanto que 571 mil já receberam o dinheiro esquecido.
Como há valores esquecidos de outros investimentos ou contas, quem já resgatou em 2022 também pode ter acesso a outros valores que estão parados no sistema.
Foram resgatados R$ 229 milhões em junho, R$ 7 milhões a menos do que o mês anterior. Desde março, quando R$ 505 milhões foram retirados, as quantias devolvidas mensalmente vêm caindo. O total a ser devolvido pelo sistema do BC chegou a R$ 11,6 bilhões. Já foram recuperados R$ 4,4 bilhões.
As consultas ao SVR podem ser feitas a qualquer momento, no site valoresareceber.bcb.gov.br. É preciso ter em mãos número de CPF e data de nascimento se for pessoa física. Pessoas jurídicas podem consultar por meio do CNPJ e da data de abertura da empresa.
É necessário ter uma conta Gov.br nível prata ou ouro para ter acesso às quantias. Leia a seguir dicas para receber o dinheiro esquecido.
COMO FAÇO PARA SOLICITAR OS VALORES A RECEBER?
- Acesse o site valoresareceber.bcb.gov.br e clique em "Sistema de Valores a Receber"
- Informe CPF e data de nascimento, para pessoa física, ou CNPJ e data de abertura da empresa, para pessoas jurídicas
- Vá em "Consultar"
- Depois, clique em "Acessar SVR"
- Se houver muitos acessos, o usuário vai entrar em uma fila virtual
- Em seguida, informe o seu CPF e a senha Gov.br prata ou ouro
- Se o dinheiro a ser sacado for seu, escolha "Meus valores a receber"; caso seja de alguém que já morreu vá em "Valores de pessoas falecidas"
- Aceite o "Termo de ciência" e vá em "Confirmar"
- Na próxima tela, aparecerão: quanto há para receber, nome e demais dados do banco ou da instituição financeira que vai pagar, origem do dinheiro e informações adicionais, se for o caso
- Se o sistema indicar a opção "Solicitar por aqui", será preciso selecionar uma de suas chaves Pix e informar os dados pessoais (guarde o número do protocolo)
- Caso o sistema ofereça a opção "Solicitar por aqui", mas não apresente a possibilidade de informar a chave Pix, entre em contato com a instituição financeira pelo telefone ou pelo email informado para combinar a forma de devolução
COMO RECEBER O DINHEIRO ESQUECIDO
O cidadão precisa ter chave Pix. Também é possível pagar por DOC (Documento de Crédito) ou TED (Transferência Eletrônica Disponível). Nestes casos, o dinheiro cai na conta em até 12 dias úteis. Há, no entanto, instituições que não assinaram o "Termo de Adesão", o que faz com que seja necessário realizar a solicitação de saque diretamente no banco ou na instituição financeira.
QUEM PODE TER DINHEIRO ESQUECIDO EM BANCOS E FINANCEIRAS?
Qualquer pessoa física ou jurídica que teve relacionamento com bancos ou financeiras em algum momento poderá ter direito aos valores a receber.
DE ONDE VÊM OS VALORES?
O dinheiro a ser devolvido pelas instituições é referente a:
- Contas corrente ou poupança encerradas com saldo disponível
- Cotas de capital e rateio de sobras líquidas de ex-participantes de cooperativas de crédito
- Recursos não procurados de grupos de consórcio encerrados
- Tarifas cobradas indevidamente
- Parcelas ou despesas de operações de crédito cobradas
- Contas de pagamento pré ou pós-paga encerradas com saldo disponível
- Contas de registro mantidas por corretoras e distribuidoras encerradas com saldo disponível
- Outros recursos disponíveis nas instituições para devolução
COMO HERDEIROS PODEM RESGATAR O DINHEIRO ESQUECIDO
- Acesse o site valoresareceber.bcb.gov.br e clique em "Sistema de Valores a Receber"
- Informe os dados solicitados pelo sistema, que são o CPF e a data de nascimento da pessoa que morreu
- Vá em "Consultar"
- Depois, clique em "Acessar SVR"
- Informe o seu CPF e a senha Gov.br prata ou ouro
- Na página seguinte, escolha "Valores de pessoa falecida"
- Aceite o "Termo de responsabilidade de acesso a dados de terceiros" e vá em "Confirmar"
- Informe o CPF e a data de nascimento da pessoa que morreu
- Caso haja valores a receber, aparecerão todas as informações do dinheiro a ser devolvido em nome da pessoa que morreu, por faixa de valor, além de banco ou instituição financeira onde o montante está e informações para que o cidadão faça o contato com a instituição e solicite o resgate
- Será possível compartilhar, imprimir ou salvar a tela, mas é possível solicitar o valor por meio do SVR, informando chave Pix, como ocorre com quem tem dinheiro próprio para sacar
RESGATEI DINHEIRO EM 2022, POSSO TER ALGO A MAIS PARA RECEBER?
Sim, como há valores esquecidos de outros investimentos ou contas, quem já resgatou em 2022 pode ter acesso a mais dinheiro. Caso o sistema tenha mostrado, em consulta no ano passado, o direito de receber e, agora, não mostre mais nada mesmo que o resgate não tenha sido feito, será preciso entrar em contato com a instituição financeira.
ATÉ QUANDO POSSO RETIRAR MEUS VALORES?
O resgate do dinheiro esquecido poderá ser feito a qualquer hora. É preciso ter conta Gov.br nível prata ou ouro para fazer a solicitação de pagamento ao banco ou à instituição financeira onde o valor está.
COMO FAZER QUANDO APARECE QUE A INSTITUIÇÃO NÃO ASSINOU O "TERMO DE ADESÃO"?
Nos casos em que o sistema informa que não foi assinado o "Termo de Adesão", será necessário solicitar o dinheiro diretamente ao banco ou à instituição financeira. Do total de 1.060 instituições que informaram valores ao SVR, 640 assinaram o "Termo de Adesão". Os dados para fazer a solicitação são informados pelo sistema.
O BC alerta de que o único site onde você pode consultar e saber como solicitar a devolução dos seus valores, da sua empresa ou de pessoas falecidas é valoresareceber.bcb.gov.br e que todos os serviços do portal são gratuitos. Caso alguém ofereça e cobre por serviços de consulta, trata-se de um golpe.
O Banco Central também não manda links nem entra em contato para tratar de valores a receber ou confirmar dados. Apenas a instituição que aparece no sistema pode entrar em contato com o cliente, mas ela não pode pedir senhas.
Não acesse links suspeitos enviados por email, SMS, WhatsApp ou outros aplicativos de mensagens.