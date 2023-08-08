Dinheiro esquecido: R$ 7,2 bi ainda podem ser sacados; saiba como

SÃO PAULO - Os brasileiros ainda têm, no total, R$ 7,17 bilhões em dinheiro esquecido , que pode ser recuperado pelo SVR (Sistema de Valores a Receber) do Banco Central . O sistema reúne valores de empresas e pessoas físicas, inclusive falecidas.

Segundo dados divulgados nesta segunda (7), que consideram movimentações feitas até junho, o total de pessoas físicas que ainda têm dinheiro esquecido em bancos e instituições financeiras já supera 37 milhões. Pouco mais de 14,4 milhões já retiraram alguma quantia desde novembro de 2022, quando o BC criou o sistema. Entre as empresas, 2,8 milhões seguem com valores disponíveis para retirada, enquanto que 571 mil já receberam o dinheiro esquecido.

Como há valores esquecidos de outros investimentos ou contas, quem já resgatou em 2022 também pode ter acesso a outros valores que estão parados no sistema.

Desde março, quando R$ 505 milhões foram retirados, quantias devolvidas mensalmente vêm caindo Crédito: Divulgação

Foram resgatados R$ 229 milhões em junho, R$ 7 milhões a menos do que o mês anterior. Desde março, quando R$ 505 milhões foram retirados, as quantias devolvidas mensalmente vêm caindo. O total a ser devolvido pelo sistema do BC chegou a R$ 11,6 bilhões. Já foram recuperados R$ 4,4 bilhões.

As consultas ao SVR podem ser feitas a qualquer momento, no site valoresareceber.bcb.gov.br . É preciso ter em mãos número de CPF e data de nascimento se for pessoa física. Pessoas jurídicas podem consultar por meio do CNPJ e da data de abertura da empresa.

É necessário ter uma conta Gov.br nível prata ou ouro para ter acesso às quantias. Leia a seguir dicas para receber o dinheiro esquecido.

COMO FAÇO PARA SOLICITAR OS VALORES A RECEBER?

Acesse o site valoresareceber.bcb.gov.br e clique em "Sistema de Valores a Receber" Informe CPF e data de nascimento, para pessoa física, ou CNPJ e data de abertura da empresa, para pessoas jurídicas Vá em "Consultar" Depois, clique em "Acessar SVR" Se houver muitos acessos, o usuário vai entrar em uma fila virtual Em seguida, informe o seu CPF e a senha Gov.br prata ou ouro Se o dinheiro a ser sacado for seu, escolha "Meus valores a receber"; caso seja de alguém que já morreu vá em "Valores de pessoas falecidas" Aceite o "Termo de ciência" e vá em "Confirmar" Na próxima tela, aparecerão: quanto há para receber, nome e demais dados do banco ou da instituição financeira que vai pagar, origem do dinheiro e informações adicionais, se for o caso Se o sistema indicar a opção "Solicitar por aqui", será preciso selecionar uma de suas chaves Pix e informar os dados pessoais (guarde o número do protocolo) Caso o sistema ofereça a opção "Solicitar por aqui", mas não apresente a possibilidade de informar a chave Pix, entre em contato com a instituição financeira pelo telefone ou pelo email informado para combinar a forma de devolução

COMO RECEBER O DINHEIRO ESQUECIDO

O cidadão precisa ter chave Pix. Também é possível pagar por DOC (Documento de Crédito) ou TED (Transferência Eletrônica Disponível). Nestes casos, o dinheiro cai na conta em até 12 dias úteis. Há, no entanto, instituições que não assinaram o "Termo de Adesão", o que faz com que seja necessário realizar a solicitação de saque diretamente no banco ou na instituição financeira.

QUEM PODE TER DINHEIRO ESQUECIDO EM BANCOS E FINANCEIRAS?

Qualquer pessoa física ou jurídica que teve relacionamento com bancos ou financeiras em algum momento poderá ter direito aos valores a receber.

DE ONDE VÊM OS VALORES?

O dinheiro a ser devolvido pelas instituições é referente a:

Contas corrente ou poupança encerradas com saldo disponível

Cotas de capital e rateio de sobras líquidas de ex-participantes de cooperativas de crédito

Recursos não procurados de grupos de consórcio encerrados

Tarifas cobradas indevidamente

Parcelas ou despesas de operações de crédito cobradas

Contas de pagamento pré ou pós-paga encerradas com saldo disponível

Contas de registro mantidas por corretoras e distribuidoras encerradas com saldo disponível

Outros recursos disponíveis nas instituições para devolução

COMO HERDEIROS PODEM RESGATAR O DINHEIRO ESQUECIDO

Acesse o site valoresareceber.bcb.gov.br e clique em "Sistema de Valores a Receber" Informe os dados solicitados pelo sistema, que são o CPF e a data de nascimento da pessoa que morreu Vá em "Consultar" Depois, clique em "Acessar SVR" Informe o seu CPF e a senha Gov.br prata ou ouro Na página seguinte, escolha "Valores de pessoa falecida" Aceite o "Termo de responsabilidade de acesso a dados de terceiros" e vá em "Confirmar" Informe o CPF e a data de nascimento da pessoa que morreu Caso haja valores a receber, aparecerão todas as informações do dinheiro a ser devolvido em nome da pessoa que morreu, por faixa de valor, além de banco ou instituição financeira onde o montante está e informações para que o cidadão faça o contato com a instituição e solicite o resgate Será possível compartilhar, imprimir ou salvar a tela, mas é possível solicitar o valor por meio do SVR, informando chave Pix, como ocorre com quem tem dinheiro próprio para sacar

RESGATEI DINHEIRO EM 2022, POSSO TER ALGO A MAIS PARA RECEBER?

Sim, como há valores esquecidos de outros investimentos ou contas, quem já resgatou em 2022 pode ter acesso a mais dinheiro. Caso o sistema tenha mostrado, em consulta no ano passado, o direito de receber e, agora, não mostre mais nada mesmo que o resgate não tenha sido feito, será preciso entrar em contato com a instituição financeira.

ATÉ QUANDO POSSO RETIRAR MEUS VALORES?

O resgate do dinheiro esquecido poderá ser feito a qualquer hora. É preciso ter conta Gov.br nível prata ou ouro para fazer a solicitação de pagamento ao banco ou à instituição financeira onde o valor está.

COMO FAZER QUANDO APARECE QUE A INSTITUIÇÃO NÃO ASSINOU O "TERMO DE ADESÃO"?

Nos casos em que o sistema informa que não foi assinado o "Termo de Adesão", será necessário solicitar o dinheiro diretamente ao banco ou à instituição financeira. Do total de 1.060 instituições que informaram valores ao SVR, 640 assinaram o "Termo de Adesão". Os dados para fazer a solicitação são informados pelo sistema.

O BC alerta de que o único site onde você pode consultar e saber como solicitar a devolução dos seus valores, da sua empresa ou de pessoas falecidas é valoresareceber.bcb.gov.br e que todos os serviços do portal são gratuitos. Caso alguém ofereça e cobre por serviços de consulta, trata-se de um golpe.

O Banco Central também não manda links nem entra em contato para tratar de valores a receber ou confirmar dados. Apenas a instituição que aparece no sistema pode entrar em contato com o cliente, mas ela não pode pedir senhas.