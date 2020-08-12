Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Economia
  • Dinâmica local pesa, BC faz 2 intervenções, mas dólar fecha a R$ 5,4512
Mercado Financeiro

Dinâmica local pesa, BC faz 2 intervenções, mas dólar fecha a R$ 5,4512

Nesta quarta-feira (12) o real perdeu valor frente ao dólar e foi na contramão do movimento de valorização de moedas de pares emergentes
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 ago 2020 às 18:27

Publicado em 12 de Agosto de 2020 às 18:27

Dólar opera em baixa nesta sexta-feira após forte valorização no dia anterior
O ritmo de alta arrefeceu e a divisa americana no segmento à vista fechou cotada a R$ 5,4512 (+0,66%). Crédito: Pixabay
Seguindo dinâmica na qual pesou muito o noticiário doméstico, o real perdeu valor frente ao dólar e foi na contramão do movimento de valorização de moedas de pares emergentes. Ao fim da sessão de negócios e após o segundo leilão do dia do Banco Central, o ritmo de alta arrefeceu e a divisa americana no segmento à vista fechou cotada a R$ 5,4512 (+0,66%).
O BC atuou por duas vezes e chegou a vender a oferta total de 20 000 contratos de swap cambial, no montante de US$ 1 bilhão - na soma das duas etapas -, em uma operação que não estava ligada nenhuma rolagem de vencimentos. Mas, ainda assim, o mercado absorveu e a moeda americana seguiu em alta logo depois. O BC não atuava nesse formado no mercado de câmbio desde o dia 29 de junho passado.
O desembarque do governo de mais auxiliares do ministro da Economia, Paulo Guedes, em especial o empresário Salim Mattar, em um cenário já permeado por preocupações sobre a força da equipe econômica terá para segurar as contas públicas e não deixar furar o teto de gastos, foi indigesta aos investidores do mercado financeiro. O dólar alcançou R$ 5,4922 na máxima do dia no spot.
Gustavo Spinola Lopes da Cruz, estrategista na RB Investimentos, diz que foi um dia de movimento atípico pelas saídas de pessoas que tinham peso na equipe de Guedes. Apenas 20 meses após o início do governo, restam somente dois dos sete secretários especiais originalmente escolhidos pelo ministro para auxiliar na sua "guinada liberal".
Cruz, contudo, descarta a saída do próprio ministro. "Na minha opinião, Guedes prefere ele mesmo tocar, mesmo que seja para ter um pouco de heterodoxia no governo", diz, complementando que, se houvesse esse risco de desistência do ministro agora, o mercado já estaria precificando com os ativos reagindo de modo muito pior.
Antes do fechamento da sessão de negócios no mercado de câmbio, o secretário especial de Fazenda do Ministério da Economia, Waldery Rodrigues, disse ao Broadcast que o governo não vai trabalhar com proposições que ameacem o teto de gastos e que as medidas estão sendo desenhadas para o seu cumprimento de 2021 em diante. Segundo ele, serão incluídas regras para desindexação, desvinculação e desobrigação. E, disse ainda, deve haver parâmetro prudencial de despesas discricionárias para os gatilhos do teto serem disparados. Ainda em Brasília, os deputados mantiveram veto do presidente Jair Bolsonaro ao Benefício de Prestação Continuada (BCP), que tinha potencial de elevar em R$ 20 bilhões os gastos no ano que vem.

Veja Também

Bolsa quase neutraliza perdas aos 102.117,79 pts, com foco em Bolsonaro

Banco Central vê queda de 11% no PIB no segundo trimestre

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Ciclovia entre Vila Velha e Guarapari sinaliza novos tempos na mobilidade
Editais e Avisos - 09/04/2026
Imagem de destaque
Porto Vitória volta a perder, mas segue com chances na Copa Verde

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados