Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Economia
  • Devemos cortar despesas no curto, médio e longo prazo, diz Alckmin
Política fiscal

Devemos cortar despesas no curto, médio e longo prazo, diz Alckmin

Segundo Alckmin, ainda não há data para o governo apresentar as propostas, mas medidas devem ser divulgadas; saiba mais
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

15 jun 2024 às 17:38

Publicado em 15 de Junho de 2024 às 17:38

Vice-presidente da república, Geraldo Alckmin, em evento da Findes
Segundo Alckmin, ainda não há data para o governo apresentar as propostas Crédito: Ricardo Medeiros
O vice-presidente Geraldo Alckmin afirmou, neste sábado, 15, que o governo pretende cortar despesas no curto, médio e longo prazo. As declarações ocorreram em evento da Federação das Empresas de Transporte de Cargas do Estado de São Paulo (FETCESP). Segundo Alckmin, ainda não há data para o governo apresentar as propostas, mas as medidas devem ser divulgadas.
"Não tem nenhuma definição ainda de data, mas o fato é que nós devemos procurar ter cortes no curto prazo, medidas que têm resultado mais rápido, no médio e no longo prazo", declarou, a jornalistas.
Alckmin acrescentou: "Porque você precifica. Mesmo que tenha uma medida que vai se estender por vários anos, ela é trazida a valor presente". O vice-presidente também afirmou que com "uma melhor política fiscal" haverá juros mais baratos e crescimento econômico.
Na ocasião, ele também defendeu a aprovação da regulamentação da reforma tributária no Congresso Nacional e disse que "o mais difícil foi feito", em relação à lei geral promulgada no fim do ano passado.
"Estamos otimistas. O caminho é o diálogo", disse Alckmin. "Nada é fácil, mas mostrando, argumentando... e política não se obriga: se convence, se conquista. E a gente faz isso com diálogo."
A regulamentação da reforma tributária está sob análise de grupos de trabalho na Câmara dos Deputados. As novas regras envolvem temas como a inclusão de alimentos na cesta básica nacional, as regras para o cashback de impostos, o imposto seletivo e o comitê que vai gerenciar a arrecadação e a distribuição dos tributos.
De acordo com o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), a expectativa é de que as propostas do Ministério da Fazenda sejam examinadas e votadas até julho.

Veja Também

Dólar cai a R$ 5,36 após Haddad defender revisão de gastos; Bolsa recua

Haddad pede que equipe intensifique trabalho sobre revisão de gastos

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Economia Geraldo Alckmin
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
“O ativo intangível é o que conecta as marcas às pessoas”, diz Luiz Lara, autor e publicitário
Programa CBN Vitória com Fernanda Queiroz
CBN Vitória ao vivo: o esquema de mobilidade e transporte para Festa da Penha e show do Guns N' Roses
Imagem de destaque
Motociclista fica gravemente ferido após colisão com carro em Cachoeiro

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados