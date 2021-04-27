Desgaste no Orçamento fez Guedes trocar Waldery por Funchal na Fazenda

O ministro da Economia, Paulo Guedes, decidiu trocar o comando da Secretaria Especial de Fazenda após os desgastes nas discussões do Orçamento de 2021. Sai Waldery Rodrigues e entra Bruno Funchal, atual secretário do Tesouro Nacional.
De acordo com integrantes do governo federal, o trabalho executado pelo secretário especial desde o começo da gestão causou fadiga e desgaste na relação dele dentro e fora do ministério, acima e abaixo na hierarquia.
Jeferson Bittencourt, atual assessor especial de Guedes na interlocução com o Congresso, é o principal cotado para assumir a vaga de Funchal na secretaria do Tesouro. Ele é cogitado há muito tempo por Guedes para assumir um novo cargo em meio às mudanças que são estudadas há meses.
Informalmente, as movimentações são discutidas desde a saída de Mansueto Almeida, ex-secretário do Tesouro que já teve atritos com Waldery (o Tesouro é subordinado ao secretário de Fazenda).
O plano para as trocas se intensificou no episódio do "cartão vermelho" do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) direcionado à equipe econômica após Waldery defender em entrevista o congelamento do reajuste para aposentados.
Waldery é visto pelo próprio ministro como alguém importante tecnicamente, além de um servidor dedicado e leal nas palavras de interlocutores.
Por outro lado, já havia questionamentos sobre o desempenho de sua secretaria em diferentes episódios.
Waldery integra a equipe de Guedes desde o início do governo. A troca dele por Funchal ocorre após uma sequência de desgastes com o titular da pasta e com o Congresso.
Na visão de membros do governo, a troca não prejudicará o desempenho da pasta, pois, além de defender a preservação do teto de gastos, Funchal tem experiência em negociações com o Congresso.
Conforme mostrou o jornal Folha de S.Paulo, outra baixa na equipe é a saída de Vanessa Canado, assessora especial voltada à reforma tributária. Ela pediu demissão no mês passado e agora se prepara para encerrar seus trabalhos no Ministério da Economia.