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Mercado de trabalho

Desemprego fica em 6,2% no 4° tri de 2024

Dado integra pesquisa do IBGE; analistas do mercado financeiro projetavam taxa de 6,1%
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

31 jan 2025 às 10:14

Publicado em 31 de Janeiro de 2025 às 10:14

Carteira de trabalho digital
Carteira de trabalho digital Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil
A taxa de desemprego do Brasil fechou o quarto trimestre de 2024 em 6,2%, apontou nesta sexta-feira (31) o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).
Segundo o órgão, o resultado indica relativa estabilidade em relação aos 6,4% do terceiro trimestre do ano passado, que serve de base de comparação na Pnad Contínua (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua).
Com o novo resultado, a taxa ficou levemente acima do menor patamar da série histórica iniciada em 2012. Isso porque o índice registrou a mínima de 6,1% no trimestre móvel até novembro.

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O IBGE também divulgou a taxa média anual de 2024: 6,6%. É a menor marca da série iniciada em 2012. Houve redução de 1,2 ponto percentual frente a de 2023 (7,8%).
A Pnad examina as condições do mercado de trabalho formal e informal. Analistas do mercado financeiro esperavam taxa de 6,1% para os três meses finais de 2024, conforme a mediana das previsões coletadas pela agência Bloomberg. O intervalo das estimativas ia de 5,8% a 6,2%.
Na visão de analistas, a queda do desemprego em 2024 refletiu sobretudo o desempenho aquecido da atividade econômica em meio a estímulos do governo federal.
A geração de empregos e os ganhos de renda, positivos para o trabalhador, contribuem para o consumo no país. Por outro lado, economistas avaliam que os avanços contínuos tendem a pressionar a inflação em um cenário de produtividade estagnada.
Além do aquecimento da economia, um fator secundário que contribuiu para a queda do desemprego nos últimos anos foi o comportamento da taxa de participação.
Esse indicador mede a proporção de pessoas de 14 anos ou mais que estão inseridas na força de trabalho como ocupadas (empregadas) ou desempregadas (à procura de vagas).
A taxa de participação até mostrou sinais de retomada nos últimos trimestres, mas continuou abaixo do patamar pré-pandemia.
Em parte, o quadro pode ser associado ao envelhecimento da população, dizem analistas. Por essa lógica, a saída da força de trabalho de pessoas mais velhas contribuiria para frear a procura por trabalho e, assim, reduzir a pressão sobre a taxa de desemprego.
O IBGE também já afirmou ser possível que jovens estudantes tenham se afastado do mercado de trabalho devido à melhora do emprego e da renda dos responsáveis pelas famílias. Essa situação seria positiva em caso de dedicação aos estudos.

Crise no IBGE

A divulgação da Pnad ocorreu em meio a um cenário de crise no IBGE. Servidores se revoltaram nos últimos meses com decisões do presidente Marcio Pochmann, cuja gestão foi chamada de autoritária. A tensão escalou em janeiro com a entrega de cargos de quatro diretores.
A presidência rebateu as críticas, chegando a dizer que servidores, ex-funcionários e sindicalistas divulgavam mentiras sobre o instituto. Quem acompanha o órgão manifesta preocupação com o risco de a turbulência arranhar a imagem técnica da instituição.

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