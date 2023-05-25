Desconto de imposto: saiba quais são os dez carros mais baratos no país

SÃO PAULO - Renault Kwid e Fiat Mobi, os carros zero-quilômetro mais baratos do país, custam cerca de R$ 69 mil, segundo levantamento feito pela reportagem junto a montadoras. Entre os dez modelos mais em conta, o preço pode chegar perto dos R$ 85 mil.

Na lista, também estão carros como Citroën C3, Hyundai HB20 e Chevrolet Onix.

Os carros populares são alvo de um plano anunciado pelo vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) nesta quinta-feira (25) que vai reduzir o IPI e o PIS/Cofins para veículos de até R$ 120 mil.

O objetivo do governo Lula é diminuir os preços iniciais de modelos compactos com motor 1.0 para uma faixa entre R$ 50 mil e R$ 60 mil. A redução de tributos valerá para veículos de até R$ 120 mil e o desconto será maior para modelos mais baratos.

Para Milad Kalume, gerente de desenvolvimento de negócios da Jato Dynamics, apesar da redução tributária, o governo vai precisar dar atenção para outros problemas, como o juro alto. Segundo ele, o tíquete médio do veículo brasileiro dobrou nos últimos cinco anos e as parcelas do financiamento ficaram maiores.

O Renault Kwid é completo quando o tema é segurança. Os quatro airbags de série oferecem maior proteção. Crédito: Renault/Divulgação

"O preço do carro está muito mais alto, então você tem que financiar uma parcela muito grande para você comprar o seu carro novo. A taxa de juros está muito alta, o crédito para financiamento está restrito. A gente praticamente inverteu a regra que tínhamos anos atrás que seria de 70% de financiamento e 30% à vista. Hoje, a gente está 60% à vista e 40% no financiamento", afirma.

Segundo Kalume, os preços dos automóveis nos últimos anos também foram impactados pela escassez de semicondutores --componentes eletrônicos que estão presentes no sistema de freio, nos airbags, no gerenciamento do motor, no equipamento multimídia e em diversas outras partes de um carro.

Ele explica que, enquanto a indústria automobilística parou no começo da pandemia, em meio a incertezas sobre o futuro, o setor de eletrônicos viveu um boom de vendas, estimuladas pelo home office. Quando as montadoras voltaram a produzir, ficaram no final da fila, diz ele.

Os altos preços dos carros populares tornaram-se tema frequente de reclamação do presidente Lula. "A fábrica de automóveis não está vendendo bem, mas qual pobre pode comprar um carro popular de R$ 90 mil?", questionou o mandatário, durante sessão inaugural do Conselho de Desenvolvimento, Econômico e Social, no início do mês.

De acordo com o novo plano anunciado hoje, a diminuição nos preços finais dos veículos vai variar entre 1,5% e 10,79%, com descontos maiores para carros mais baratos. As alíquotas para cada faixa de redução ainda serão anunciadas pelo governo.

O desenho da grade e dos faróis se manteve parecido com os da geração antiga Crédito: Luiza Kreitlon/AutoMotrix

Os carros novos mais baratos

Renault Kwid: R$ 68.990

R$ 68.990 Fiat Mobi: R$ 68.990



R$ 68.990 Peugeot 208: R$ 69.990



R$ 69.990 Citroën C3: R$ 72.990



R$ 72.990 Fiat Argo: R$ 79.790



R$ 79.790 Renault Stepway: R$ 79.990



R$ 79.990 Volkswagen Polo Track: R$ 81.370



R$ 81.370 Hyundai HB20: R$ 82.290



R$ 82.290 Chevrolet Onix: R$ 84.390



R$ 84.390 Fiat Cronos: R$ 84.790

