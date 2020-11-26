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Destituição

Deputados pedem saída de Eduardo Bolsonaro de comissão

Eduardo destacou a adesão do Brasil ao programa americano Clean Network, descrito pelo deputado como 'aliança global para um 5G seguro, sem espionagem da China'

Publicado em 26 de Novembro de 2020 às 10:04

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 nov 2020 às 10:04
Deputado federal Eduardo Bolsonaro
Parlamentares pedem a destituição de Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) Crédito: Vinicius Loures/Câmara dos Deputados
Um grupo de parlamentares pede a destituição de Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) da presidência da Comissão de Relações Exteriores da Câmara. O movimento acontece depois do último embate entre o filho do presidente da República Jair Bolsonaro e a China.
Em publicação feita na noite de segunda-feira (23), e apagada no dia seguinte, Eduardo destacava a adesão do Brasil ao programa americano Clean Network, descrito pelo deputado como "aliança global para um 5G seguro, sem espionagem da China". Na terça-feira (24), a Embaixada da China em Brasília reagiu à acusação.
"O deputado Eduardo Bolsonaro vive cometendo desatinos e envergonhando o Parlamento perante parceiros históricos do Brasil, como a China. Não tem cabimento uma postura desse tipo vinda de um parlamentar que se diz presidente da Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional da Câmara", disse o vice-presidente do Cidadania, deputado Rubens Bueno.

O pedido tem apoio do presidente do grupo parlamentar Amizade Brasil-China, Daniel Almeida (PCdoB-BA). "Estamos fazendo um requerimento argumentando que o pensamento que ele expressa não corresponde ao da comissão nem ao da Câmara, portanto, ele está em desacordo com a função."

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