Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Economia
  • Demanda de voos em abril cai 65,4% ante nível pré-pandemia, diz Iata
Crise na aviação

Demanda de voos em abril cai 65,4% ante nível pré-pandemia, diz Iata

A demanda internacional de passageiros em abril foi 87,3% inferior ao verificado em abril de 2019. Já a doméstica caiu 25,7% na mesma base de comparação

Publicado em 09 de Junho de 2021 às 15:00

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

09 jun 2021 às 15:00
Avião da Latam decola do Aeroporto de Vitória
A demanda global de voos medida em passageiro-quilômetro pago (RPK) recuou 65,4%. Crédito: Fernando Madeira
Em abril, a demanda global de voos medida em passageiro-quilômetro pago (RPK) recuou 65,4% sobre igual período de 2019, nível pré-pandemia, informou nesta quarta-feira (09), a Associação Internacional de Transportes Aéreos (Iata, na sigla em inglês).
A demanda internacional de passageiros em abril foi 87,3% inferior ao verificado em abril de 2019. Já a doméstica caiu 25,7% na mesma base de comparação.
Segundo a Iata, todos os mercados, exceto Brasil e Índia, mostraram melhora da demanda em comparação a março de 2021, com China e Rússia relatando crescimento de tráfego em comparação aos níveis pré-covid.
"A forte recuperação contínua nos mercados domésticos nos diz que, quando as pessoas têm liberdade para voar, elas aproveitam. Infelizmente, essa liberdade ainda não existe na maioria dos mercados internacionais e, quando isso acontecer, estamos confiantes de que veremos um ressurgimento da demanda", disse em nota o diretor-geral da Iata, Willie Walsh.
Em abril deste ano, a demanda doméstica no Brasil (RPK) recuou 60,9% sobre igual intervalo de 2019.

Veja Também

BR Distribuidora detecta adulteração em gasolina de aviação e suspende venda

ANP libera entrada de novos tipos de querosene de aviação no País

Governo lança "Voo Simples" para tentar desburocratizar setor de aviação

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Brasil Política Economia Crise Econômica
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Vacina da gripe
Por que é necessário tomar a vacina contra gripe todo ano?
Imagem Edicase Brasil
Como está o clima do agronegócio para 2026?
Ana Paula Renault na casa do BBB
BBB 26: Ana Paula relembra conversa com o pai antes de entrar no programa

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados