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Efeito coronavírus

Déficit da balança brasileira na 3ª semana de maio foi de US$ 701 milhões

Em meio à pandemia do coronavírus, houve queda de 1,5% na média diária das exportações na comparação com o mesmo mês do ano passado, com aumento de 59,0% nas vendas em agropecuária e queda de 24,9% em indústria extrativa
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 mai 2020 às 16:40

Publicado em 25 de Maio de 2020 às 16:40

A balança comercial brasileira registrou déficit comercial de US$ 701 milhões na terceira semana de maio (de 18 a 24). De acordo com dados divulgados nesta segunda-feira (25), pela Secretaria de Comércio Exterior do Ministério da Economia, o valor foi alcançado com exportações de US$ 4,344 bilhões e importações de US$ 5,045 bilhões.
Com pandemia do coronavírus, diversas economias no mundo vão enfrentar crise e recessão
Pandemia do coronavírus afeta a economia mundial  Crédito: Freepik
Em maio, o saldo é positivo em US$ 2,785 bilhões até o dia 24, 50,5% menor do que o registrado em todo o mês de maio do ano passado. Em meio à pandemia do coronavírus, houve queda de 1,5% na média diária das exportações na comparação com o mesmo mês do ano passado, com aumento de 59,0% nas vendas em agropecuária e queda de 24,9% em indústria extrativa e de 14,7% em produtos da indústria de transformação.

Já as importações registraram alta de 8,2% na mesma comparação, com queda de 50,8% nas compras de indústria extrativa (que inclui petróleo e minério de ferro) 6,8% em agropecuária e crescimento de 13,6% em produtos da indústria de transformação.

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