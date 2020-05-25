Déficit da balança brasileira na 3ª semana de maio foi de US$ 701 milhões

A balança comercial brasileira registrou déficit comercial de US$ 701 milhões na terceira semana de maio (de 18 a 24). De acordo com dados divulgados nesta segunda-feira (25), pela Secretaria de Comércio Exterior do Ministério da Economia, o valor foi alcançado com exportações de US$ 4,344 bilhões e importações de US$ 5,045 bilhões.

Em maio, o saldo é positivo em US$ 2,785 bilhões até o dia 24, 50,5% menor do que o registrado em todo o mês de maio do ano passado. Em meio à pandemia do coronavírus, houve queda de 1,5% na média diária das exportações na comparação com o mesmo mês do ano passado, com aumento de 59,0% nas vendas em agropecuária e queda de 24,9% em indústria extrativa e de 14,7% em produtos da indústria de transformação.