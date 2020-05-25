Projeção do PIB de 2020 passa de -5,12% para -5,89%, aponta Focus

Produto Interno Bruto (PIB) Crédito: Pixabay

Os efeitos da pandemia do novo coronavírus sobre a economia brasileira e a crise política no governo de Jair Bolsonaro fizeram os economistas do mercado financeiro cortarem novamente suas projeções para o Produto Interno Bruto (PIB) em 2020. Conforme o Relatório de Mercado Focus, a expectativa para a economia este ano passou de retração de 5,12% para queda de 5,89%.

Para 2021, o mercado financeiro alterou a previsão do Produto Interno Bruto (PIB), de alta de 3,20% para 3,50%. Quatro semanas atrás, estava em 3,00%.

No Focus divulgado nesta segunda-feira (25), a projeção para a produção industrial de 2020 seguiu em baixa de 3,68%. Há um mês, estava em baixa de 2,35%. No caso de 2021, a estimativa de crescimento da produção industrial seguiu em 2,50%, ante 2,90% de quatro semanas antes.

A pesquisa Focus mostrou ainda que a projeção para o indicador que mede a relação entre a dívida líquida do setor público e o PIB para 2020 passou de 64,15% para 64,05%. Há um mês, estava em 60,90%. Para 2021, a expectativa seguiu em 65,20%, ante 62,65% de um mês atrás.

DÉFICIT PRIMÁRIO

O Relatório de Mercado Focus trouxe nova mudança na projeção para o resultado primário do governo em 2020. A relação entre o déficit primário e o PIB este ano foi de 7,80% para 8,00%. No caso de 2021, foi de 2,01% para 2,06%. Há um mês, os porcentuais estavam em 6,20% e 1,60%, respectivamente.

Já a relação entre déficit nominal e PIB em 2020 seguiu em 12,00%, conforme as projeções dos economistas do mercado financeiro. Para 2021, seguiu em 6,00%. Há quatro semanas, estas relações estavam em 11,10% e 5,40%, nesta ordem.

O resultado primário reflete o saldo entre receitas e despesas do governo antes do pagamento dos juros da dívida pública. Já o resultado nominal reflete o saldo já após as despesas com juros.

Os avanços nas projeções refletem a expectativa de que, com o aumento das despesas do governo durante a pandemia do novo coronavírus, o País terá um cenário fiscal ainda mais difícil.

BALANÇA COMERCIAL

Os economistas do mercado financeiro alteraram a projeção para a balança comercial em 2020 na pesquisa Focus, de superávit comercial de US$ 43,35 bilhões para US$ 45,50 bilhões. Um mês atrás, a previsão era de US$ 37,65 bilhões. Para 2021, a estimativa de superávit foi de US$ 42,80 bilhões para US$ 45,00 bilhões. Há um mês, estava em US$ 35,50 bilhões.

No caso da conta corrente, a previsão contida no Focus para 2020 foi de déficit de US$ 34,10 bilhões para US$ 28,10 bilhões, ante US$ 39,60 bilhões de um mês antes. Para 2021, a projeção de rombo passou de US$ 40,00 bilhões para US$ 38,40 bilhões. Um mês atrás, o rombo projetado era de US$ 44,85 bilhões.