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Impactos econômicos

Queda do PIB pode ser maior que 5% em 2020, afirma secretário do Tesouro

De acordo Mansueto Almeida, a  retração da economia vai contribuir para um nível maior do índice de endividamento brasileiro
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 mai 2020 às 16:47

Publicado em 19 de Maio de 2020 às 16:47

Queda no PIB
Mansueto defende o compromisso com o ajuste fiscal após a crise e a retomada da agenda de reformas Crédito: Pixabay
O secretário do Tesouro Nacional, Mansueto Almeida, afirmou nesta terça-feira (19) que a economia brasileira pode registrar uma retração superior a 5% neste ano. A projeção oficial do Ministério da Economia, divulgada na semana passada, é de uma queda de 4,7%.
A queda do PIB (Produto Interno Bruto) estimada pelo secretário está em linha com a do mercado. Os analistas projetam uma queda de 5,12% do PIB em 2020, conforme previsões compiladas pelo boletim Focus (do Banco Central) e divulgadas na segunda (18).
A retração da economia vai contribuir para um nível maior do índice de endividamento brasileiro, mas o secretário diz que mais importante que os números de 2020 ou 2021 é a trajetória da dívida pública para os anos seguintes.
Por isso, Mansueto defende o compromisso com o ajuste fiscal após a crise e a retomada da agenda de reformas.
Mesmo assim, ele acredita que a reforma tributária não será aprovada neste ano. Há um consenso em torno da necessidade de mudanças, acredita, mas não quando a discussão se volta aos detalhes dessas alterações.

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