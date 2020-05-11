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Comércio Exterior

Superávit na balança na 1ª semana de maio foi de US$ 2,475 bilhões

Segundo dados divulgados, houve alta de 47% na média diária das exportações na comparação com o mesmo mês do ano passado
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 mai 2020 às 15:55

Publicado em 11 de Maio de 2020 às 15:55

Balança comercial registra superávit de US$ 46,7 bilhões, pior resultado desde 2015
O mês foi marcado por alta nos produtos agrícolas Crédito: Pixabay
A balança comercial brasileira registrou superávit comercial de US$ 2,475 bilhões na primeira semana de maio (de 01 a 10). De acordo com dados divulgados nesta segunda-feira, 11, pela Secretaria de Comércio Exterior do Ministério da Economia, o valor foi alcançado com exportações de US$ 5,945 bilhões e importações de US$ 3,470 bilhões.
Houve alta de 47% na média diária das exportações na comparação com o mesmo mês do ano passado, com aumento de 104,5% nas vendas de produtos da agropecuária, queda de 16,7% em indústria extrativa e crescimento de 15,5% em produtos da indústria da transformação.
A alta nos produtos agrícolas é explicada, principalmente, pelo aumento de 124,1% nas exportações de soja e 74,5% de café não torrado.
Já as importações registraram alta de 2% na mesma comparação, com crescimento de 3,3%) em agropecuária e de 7% na indústria da transformação e queda de 56,7% na indústria extrativa.

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