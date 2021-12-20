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Voos da ITA suspensos

De Varig a Avianca, relembre aéreas que encerraram operação no Brasil

Nos últimos 20 anos, ao menos seis empresas deixaram de operar por dificuldades financeiras
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

20 dez 2021 às 07:13

Publicado em 20 de Dezembro de 2021 às 07:13

Aeronave da Avianca
Um dos exemplos mais recentes é o da Avianca Brasil, que deixou de operar no país em 2019 Crédito: Divulgação/ Avianca
A ITA (Itapemirim Transportes Aéreos) não é a primeira empresa aérea a enfrentar dificuldades financeiras no Brasil. Nos últimos 20 anos, pelo menos seis companhias deixaram de operar no país por razões semelhantes.
A Itapemirim destaca-se pela brevidade de suas atividades. A empresa começou a operar em junho de 2021, e pegou milhares de passageiros desprevenidos com o anúncio feito em dezembro, às vésperas das festas de final de ano, de que suspenderia sua operação. A aérea afirma que pretende retomar os voos "em breve".
A companhia convivia com atrasos de salários e benefícios de funcionários, suspensão do plano de saúde dos trabalhadores, dívidas com fornecedores, descumprimento de horários, cancelamentos de voos, atendimento criticado por clientes e envio de dados errados sobre número de passageiros para a Anac (Agência Nacional de Aviação Civil).

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Atividade que exige grande volume de capital, não é raro que empresas aéreas enfrentem dificuldades financeiras. Relembre companhias que encerraram suas operações.

VARIG

Um dos casos de falência mais marcantes no setor aéreo brasileiro foi o da Varig. Fundada em 1927, ela chegou a ser a principal companhia do Brasil --e uma das maiores do mundo.
Contudo, a partir da década de 1990, a Varig começou a apresentar prejuízo em seu balanço financeiro após a entrada de novas companhias estrangeiras.
No início dos anos 2000, a ascensão da TAM e a entrada da GOL no mercado acirraram a concorrência na aviação doméstica.
Em 2005, a companhia entrou em recuperação judicial e, dois anos mais tarde, foi vendida para a GOL. A falência da Varig foi decretada em 2010.

VASP

A Vasp (Viação Aérea São Paulo) foi fundada em 1933 por um grupo de empresários de São Paulo, estatizada em 1935 e privatizada em 1990.
Assim como a Varig, a companhia também entrou nos anos 2000 passando por dificuldades financeiras. Com dívidas acumulando e uma frota sucateada, a Vasp solicitou recuperação judicial em 2005. Três anos depois, a falência foi decretada.

TRANSBRASIL

Um dos maiores nomes do setor aéreo brasileiro nas décadas de 1980 e 1990, a Transbrasil também sucumbiu às dificuldades financeiras.
A companhia teve sua falência decretada em julho de 2001, a pedido da General Electric Capital Corporation, que disse não ter recebido o pagamento de uma dívida de US$ 2,6 milhões, referente a aluguéis de aviões e turbinas.

AVIANCA BRASIL

Um dos exemplos mais recentes é o da Avianca Brasil, que deixou de operar no país em 2019. A empresa entrou em crise no ano anterior, deixando de pagar contratos de arrendamento de aeronaves e motores de sua frota.
A companhia, que chegou a ter 11% de participação no mercado doméstico, acumulou mais de R$ 2,7 bilhões em dívidas e teve sua falência decretada em julho de 2020.

WEBJET

A Webjet foi criada por executivos do mercado financeiro em 2004, mas começou a operar apenas no ano seguinte. Poucos meses depois de fazer os primeiros voos, a companhia enfrentou sua primeira crise e chegou a ficar três dias sem operar nenhum de seus 26 trechos.
Em 2007, a Webjet foi comprada pela operadora de turismo CVC, que vendeu a empresa para a GOL em 2011. No ano seguinte, as atividades foram encerradas.

BRA

A crise financeira também foi o que levou BRA (Brasil Rodo Aéreo) a encerrar suas operações comerciais.
Fundada em 1999, a empresa atuou seis anos no mercado fretado até que, em 2005, passou a fazer voos regulares. No entanto, dois anos mais tarde, a BRA pediu à Anac (Agência Nacional de Aviação Civil) a suspensão de todos os seus voos.
Na época, a companhia tinha 4,6% do mercado doméstico, e operava 315 voos mensais para 26 destinos nacionais e três internacionais. Atualmente, a BRA está em processo de recuperação judicial.

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