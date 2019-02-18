Cursos formam mão de obra qualificada para atuar no campo

Luiz Henrique (à direita), com o pai José Luiz (à esquerda) e o irmão (centro) Crédito: Reprodução/TV Gazeta

Muito além do café, da cana-de-açúcar, do mamão e dos ovos de galinha, o Espírito Santo é destaque em diversos outros cultivos e criações. Mas para atender às demandas e melhorar cada vez mais as práticas de produção no campo, o agronegócio capixaba está mais exigente e em busca de profissionais qualificados. Junto com as novas oportunidades que surgem estão os cursos voltados para a formação dessa mão de obra.

A agropecuária é a principal atividade de 62 dos 78 municípios capixabas, de acordo com o governo do Estado. Além disso, ela é a sexta maior atividade econômica do Espírito Santo. Segundo dados do Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN), no terceiro trimestre de 2018, foi responsável por 18,2% de todas as exportações do Estado, o que representa US$ 424,8 milhões.

A reportagem de A GAZETA listou 30 cursos, entre os de curta duração e graduação voltados para o agronegócio. Em algumas áreas, o salário pode chegar a R$ 15 mil, como é o caso do administrador de fazenda. Ou começar em R$ 2,5 mil e ir progredindo até R$ 12 mil, como no caso dos provadores de cafés.

Segundo Jaciara Pinheiro, diretora-técnica da Rhopen, o Estado tem diversas demandas de profissionais, como por engenheiros agrônomos, para atuar como responsáveis técnicos para uso de defensivos biológicos, e de veterinários para animais de grande porte.

“Temos bastante dificuldade de encontrar veterinários, porque a maior parte desses profissionais prefere atuar com animais domésticos ou de pequeno porte. Porém, as empresas e fazendas que trabalham com bovinos ou suínos também precisam desse profissional”, conta.

Ainda de acordo com a especialista, em um recrutamento feito no ano passado, o salário para um veterinário especialista em sêmen chegou a R$ 8 mil. Enquanto que um administrador para uma fazenda de suinocultura e milho foi contratado por R$ 15 mil. “São profissionais muito específicos”, aponta.

MUDANÇA

Trazer para dentro das porteiras o conhecimento sobre café, por exemplo, é um dos objetivos dos cursos que listamos. Uma família de agricultores que vive do plantio desse grão em Venda Nova do Imigrante viu a renda aumentar a partir da implementação de novas técnicas que o filho do meio trouxe após passar pela escola técnica.

A saca de café produzida por eles hoje é vendida de R$ 100 a R$ 200 mais cara do que o valor de mercado. “Ajudo a cuidar dos negócios da família e estudo próximo de casa. O que aprendia no curso implantava na propriedade, assim consegui melhorar a qualidade do café”, conta o estudante Luiz Henrique Pimenta, 22 anos.

Luiz cursa a faculdade de Ciências e Tecnologia de Alimentos no Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) e também fez o ensino médio integrado em Agroindústria. Foi lá que ele começou a conhecer mais sobre o café, se certificou como provador internacional e decidiu deixar o sonho de fazer Medicina Veterinária de lado em busca de uma nova profissão.

“Se eu tivesse feito veterinária, não conseguiria aplicar esse conhecimento na propriedade da minha família, diferentemente do que eu faço com o que aprendo no curso que escolhi. Já penso em montar uma agroindústria dentro da propriedade para mexer com café torrado e biscoitos caseiros”, revela.

FORMAÇÕES VARIAM PELA DEMANDA DA REGIÃO

Instituições de ensino e de fomento à agropecuária do Estado ofertam os curso de acordo com o município. Entre os itens analisados, estão o potencial de produção e as necessidades que a comunidade local tem.

De acordo com a gerente de Assistência Técnica e Extensão Rural (Ater) do Incaper, Jaqueline Sanz, há municípios que precisam mais de treinamentos sobre fruticultura, enquanto outros sobre a conservação dos recursos hídricos.

“Também levamos em consideração os pedidos dos produtores. Por exemplo, Cachoeiro de Itapemirim tem um forte potencial para o gado, então teremos uma série de cursos de pequena duração sobre inseminação artificial de bovinos”, conta.

Outro tipo de aperfeiçoamento é o chamado dia de campo. Eles podem ser realizados com diversas culturas, como a do café, da uva e a do milho, por exemplo.

DEMANDA





Segundo o coordenador do Laboratório de Análise e Pesquisa em Café do Ifes de Venda Nova, Lucas Louzada, devido ao potencial para a cafeicultura que o município tem, muitos empresas locais e multinacionais estão absorvendo os profissionais que saem da instituição.

“Os nossos alunos estão aptos a trabalhar no controle de qualidade, assistência técnica e comércio de café. Com isso, conseguimos fazer com que eles tenham bom desempenho como provadores de café, o que ajuda a trabalhar na propriedade da família e fora dela.”

Ainda de acordo com ele, há uma diversificação muito grande de alunos. “Nós temos desde pessoas que vieram da região até quem veio de outro Estado.”

CONFIRA ALGUNS CURSOS GRATUITOS E ONDE ESTUDAR

Veterinário é uma dos profissionais requisitados Crédito: Pixabay/divulgação





Treinamentos

Agronegócio

Administração de propriedades rurais, inseminação artificial, operação e manutenção de tratores agrícolas, aplicação de defensivos agrícolas, apicultura, turismo rural, produção de derivados do leite, culinária em tortas doces e tortas salgadas, inseminação artificial de bovinos, classificação de café, entre outros.

Onde procurar?

Os cursos são aplicados pelo Senar e pelo Incaper em todo o Estado. No caso do Senar, você pode consultar a agenda e disponibilidade no link https://senar-es.org.br/

agenda_de_treinamentos. Já os cursos ofertados pelo Incaper podem ser vistos no site incaper.es.gov.br/.

GRADUAÇÃO

Administração

Onde atua?

O administrador é o responsável pelo planejamento estratégico e gerenciamento das rotinas dos diversos tipos de organizações. No caso do administrador de fazendas, ele gere caixa, colheitas, despesas, vendas, contratações da fazenda, entre outros.

Onde estudar?

A Ufes e o Ifes oferecem este curso, mas o voltado ao agronegócio só tem na Esalq/USP.

Agronomia

Onde atua?

O profissional desenvolve e implanta projetos em empresas de agropecuária. Atua no combate de pragas, adubação, projetos de irrigação, conservação do solo e controle de qualidade de produtos agrícolas.

Onde estudar?

Nos campi Alegre e São Mateus da Ufes, com duração de 4,5 anos, e nos campi Itapina e Santa Teresa do Ifes, com duração de 5 anos.

Ciência e Tecnologia de Alimentos

Onde atua?

Pode atuar na manipulação, produção, armazenamento e controle de qualidade de insumos, aditivos, alimentos e bebidas; vistorias; pesquisa e desenvolvimento de novos produtos; garantia e controle da qualidade, entre outros.

Onde estudar?

No Campus Venda Nova do Imigrante do Ifes, com duração de 4 anos.

Engenharia Ambiental

Onde atua?

Pode atuar no manejo e gestão das águas, saneamento, saúde pública e manejo ambiental, entre outras áreas.

Onde estudar?

Campus Goiabeiras da Ufes, com duração mínima de 5 anos, e Campus Itabira do Ifes, com duração de 4 anos.

Engenharia da Pesca

Onde atua?

Na aquicultura, ecologia, aquática, tecnologia da pesca, tecnologia do pescado, extensão pesqueira, administração e economia pesqueira e planejamento pesqueiro.

Onde estudar?

Campus Piúma do Ifes, com duração de 5 anos.

Eng. de alimentos

Onde atua?

Pode trabalhar nos processos de industrialização de alimentos de origem vegetal e animal de indústrias, empresas prestadoras de serviços em controle de qualidade, órgãos e instituições públicas, entre outros.

Onde estudar?

Campus Alegre da Ufes. O tempo mínimo de duração do curso é de 5 anos.

Engenharia Florestal e Engenharia da Madeira

Onde atua?

Além de áreas ligadas à indústria, o engenheiro florestal pode atuar na área de educação ambiental e ecoturismo, trabalhando em instituições de ensino, empresas privadas e públicas. Já o madeireiro pode atuar também com o planejamento e controle de produção. Tempo mínimo de curso: 5 anos.

Onde estudar?

Campus Alegre da Ufes

Eng. de Produção

Onde atua?

Toda empresa que possua uma linha de produção necessita de um profissional capaz de dimensionar e gerenciar os processos produtivos. O engenheiro de produção alia conhecimentos técnicos com conhecimentos sobre Gestão de Pessoas, Administração e um pouco de Economia.

Onde estudar?

Campus Goiabeiras da Ufes. Duração de 4 anos.

Engenharia sanitária e ambiental

Onde atua?

Em hidráulica e hidrologia aplicadas; sistemas de abastecimento de água, incluindo captação, adução, reservação, distribuição e tratamento de água; preservação e distribuição de águas; sistemas de saneamento urbano e rural; preservação e uso dos recursos hídricos e atmosféricos; avaliação de impactos ambientais; controle sanitário do ambiente; controle de vetores e roedores; recuperação de áreas degradadas; entre outros.

Onde estudar?

Campus Vitória do Ifes, com duração de 5 anos.

Medicina Veterinária

Onde atua?

Na indústria alimentícia, controla as tecnologias de produção. Em qualquer indústria que use matéria-prima de origem animal, a presença do graduado é indispensável para fazer o controle dessa matéria-prima. Pode atuar, ainda, na área de vendas de alimentos, remédios, vacinas e de outros artigos para animais.

Onde estudar?

Campus Alegre de Ufes. Tem 5 anos de duração.

Zootecnia

Onde atua?

Trabalha para que os animais vivam em boas condições, cuidando do peso, da saúde e da alimentação. Também é função do zootecnista cuidar da reprodução e do melhoramento genético dos animais, além de atuar no aumento da produtividade de derivados de animais, como leite e ovos.

Onde estudar?

Campus Alegre Ufes, com 5 anos de duração.

TECNÓLOGOS

Cafeicultura

Onde atua?

Atua na cadeia do agronegócio cafeeiro, trabalhando em grandes empresas e cooperativas ou acompanhando pequenos cafeicultores, com elaboração e execução de projetos agrícolas.

Onde estudar?

No Campus de Alegre do Ifes, com duração de 3 anos.

Gestão Ambiental

Onde atua?

Atua interligando ações ambientalmente sustentáveis entre saneamento, segurança, saúde e meio ambiente, além de planejar, gerenciar e executar planos de adequação ambiental de propriedade rural.

Onde estudar?

Campus Montanha do Ifes. Duração de 2 anos.

TÉCNICOS

Agricultura

Onde atua?

Propriedades rurais. Empresas de consultoria agrícola. Instituições de assistência técnica, extensão rural e pesquisa. Comércio do agronegócio. Indústrias de insumos agropecuários. Cooperativas e associações rurais. Profissional autônomo. Empreendimento próprio.

Onde estudar?

Campi Centro-Serrano e Itapina do Ifes, duração de 3 anos.

Agroindústria

Onde atua?

Agroindústrias e indústrias de alimentos e bebidas. Laboratórios de análises de alimentos. Consultorias. Órgãos de fiscalização higiênico-sanitárias. Instituições de ensino e/ou de pesquisa.

Onde estudar?

Campi Alegre, Santa Teresa e Venda Nova do Imigrante do Ifes. O tempo de curso varia de 2 a 3 anos.

Agropecuária

Onde atua?

Propriedades rurais. Empresas comerciais agropecuárias. Estabelecimentos agroindustriais. Empresas de assistência técnica, extensão rural e pesquisa. Parques e reservas naturais. Cooperativas e associações rurais.

Onde estudar?

Campi Ifes de Alegre, Itapina, Montanha e Santa Teresa. O tempo de curso varia de 1,5 a 3 anos.

Alimentos

Onde atua?

Indústrias e agroindústrias de alimentos e bebidas. Indústria de insumos para processos e produtos. Laboratórios de análises laboratoriais e controle de qualidade.

Onde estudar?

No campus Itapina do Ifes, duração de 3 anos.

Aquicultura

Onde atua?

Instituições de pesquisa, extensão e assistência técnica. Profissional autônomo. Empreendimento próprio. Propriedades rurais. Cooperativas e associações.

Onde estudar?

No Campus Piúma do Ifes, com duração de 3 anos.

Zootecnia

Onde atua?

Propriedades rurais; empresas de nutrição e reprodução animal; instituições de pesquisa, assistência técnica, fomento e extensão rural; clínicas veterinárias; cooperativas agropecuárias e empreendimento próprio.

Onde estudar?

No Campus Itapina do Ifes, com duração de 3 anos.