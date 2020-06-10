Crivella libera abertura de shoppings no Rio de Janeiro a partir de quinta

O prefeito do Rio de Janeiro Marcelo Crivella (PRB) Crédito: Fernando Frazão/Agência Brasil

O prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella (Republicanos), anunciou no começo da tarde desta quarta-feira (10) a liberação de abertura dos shoppings na capital fluminense a partir de quinta (11).

A reabertura dos centros de compras estava prevista apenas para a segunda fase do plano de desconfinamento carioca, que deve ser implementada na semana que vem, e que permite, também, a volta de campeonatos esportivos sem público.

Entre as regras para a retomada das atividades dos shoppings está o controle de temperatura na entrada, de clientes e funcionários, lotação de um terço da capacidade máxima dos espaços e o horário reduzido, das 12h às 20h.

A cidade do Rio de Janeiro tem cerca de 30 shoppings, segundo a prefeitura. As praças de alimentação seguem funcionando apenas para delivery, pegar e levar e drive-thru.