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Análise

Copom indica que ciclo total do corte da Selic é imprevisível

O economista-chefe da Associação Nacional das Instituições de Crédito, Financiamento e Investimento (Acrefi), Nicola Tingas, afirma que o ritmo de cortes é mais adequado ao cenário atual
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

21 set 2023 às 09:19

Publicado em 21 de Setembro de 2023 às 09:19

Dentre às várias mensagens que o comunicado do Copom se propôs a passar após ter cortado em mais 0,50 ponto porcentual a taxa Selic nesta quarta-feira, 20, está a de que o ciclo total do corte da taxa ainda é imprevisível. A avaliação é do economista-chefe da Associação Nacional das Instituições de Crédito, Financiamento e Investimento (Acrefi), Nicola Tingas. Mas, de acordo com ele, fica mantido o orçamento de cortes de 0,50 ponto porcentual nas próximas reuniões.
De acordo com Tingas, esse ritmo de cortes se mostra mais adequado ao conjunto de indicadores e parâmetros prevalecentes neste momento.
Outro recado que, segundo o economista, o comunicado passa é o de que o balanço de riscos se mostra equilibrado de ambos os lados, sem deixar de mencionar a importância das metas fiscais na formação nas expectativas de inflação do mercado. Admite a "reancoragem parcial" das expectativas, mas reforça a necessidade de haver serenidade e moderação na condução da política monetária.
"Em síntese, podemos atribuir à decisão e ao comunicado do Copom o objetivo de perseverar na busca das metas de inflação, com gradual redução da taxa nominal Selic", disse Tingas.

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