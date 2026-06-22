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Imposto de Renda

Consulta ao 2º lote de restituição do IR será aberta na terça (23); como saber se vai receber?

Consulta pode ser feita no site da Receita Federal, no aplicativo Meu Imposto de Renda ou pelo eCAC; outro lote, especial e automático de R$ 500 milhões, será pago em 15 de julho via cashback

Publicado em 22 de Junho de 2026 às 15:31

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

22 jun 2026 às 15:31
SÃO PAULO - A consulta ao segundo lote de restituição do Imposto de Renda 2026 será aberta pela Receita Federal nesta terça-feira (23), às 10h. Assim como no primeiro, considerado um superlote, o fisco deve pagar valor recorde de R$ 16 bilhões a cerca de 9 milhões de contribuintes. O dinheiro será depositado no dia 30.
O contribuinte pode conferir se entrou no lote no site da Receita. É preciso informar nome, CPF e data de nascimento. Também é possível fazer a consulta no Meu Imposto de Renda, no site ou aplicativo do fisco para celular e tablet, e pelo eCAC (Centro de Atendimento Virtual).
Tem chance de receber os valores quem declarou dentro do prazo do Imposto de Renda deste ano, que terminou em 29 de maio, e que se enquadra em alguma das regras de prioridade previstas em lei.
Imagem Edicase Brasil
Dinheiro do segundo lote de restituição do IR será pago no dia 30 de junho. Shutterstock
A expectativa, no entanto, é quitar, neste lote, todas as prioridades legais, liberar mais restituições para quem usou declaração pré-preenchida do IR e escolheu receber a restituição via Pix, além de incluir contribuintes que não têm prioridade prevista em lei.
O pagamento da restituição do Imposto de Renda segue uma ordem de prioridade definida por legislação própria e por normativas da Receita Federal. Em caso de empate, o critério de desempate será a data e o horário do envio da declaração. Quem entregou mais cedo terá vantagem. Veja a ordem de prioridade:
  1. Idoso com 80 anos ou mais
  2. Idoso com 60 anos ou mais, e pessoa com deficiência e com doença grave
  3. Contribuintes cuja maior fonte de renda é o magistério
  4. Contribuintes que usaram a declaração pré-preenchida e optaram por receber a restituição por Pix
  5. Contribuintes que usaram a declaração pré-preenchida ou optaram por receber a restituição por Pix
  6. Demais contribuintes
COMO FAZER A CONSULTA À RESTITUIÇÃO?
  • Acesse o site da Receita
  • Na página inicial, vá em "Meu Imposto de Renda"
  •  Depois, na aba "Serviços", clique em "Consultar minha restituição"
  • Clique em "Iniciar" e informe número do CPF, data de nascimento
  •  Escolha o ano a que se referem os valores, que é 2025
  • Depois, clique em "Sou humano" e, por último, em "Consultar"
  • Será informado se o pagamento da restituição ocorrerá ou não
QUAL É O CALENDÁRIO DE PAGAMENTO DA RESTITUIÇÃO DO IR?
  • 1º lote - já pago
  • 2º lote - 30 de junho
  • 3º lote - 31 de julho
  • 4º lote - 31 de agosto
QUEM VAI RECEBER NESTE LOTE?
Segundo a Receita, do totald e R$ 16 bilhões a serem pagos, R$ 4.494.204.020,63 serão destinados a contribuintes com prioridade legal, distribuídos da seguinte forma:

  • Idosos acima de 80 anos: 155 mil restituições
  • Idosos entre 60 e 79 anos: 1,1 milhão de restituições
  • Pessoas com deficiência física, mental ou moléstia grave: 106,3 mil restituições
  • Contribuintes cuja maior fonte de renda seja o magistério: 507,8 mil restituições

Além disso, 7,7 milhões de restituições serão destinadas a contribuintes que não possuem prioridade legal, mas optaram utilizar a declaração pré-preenchida e/ou receber os valores por meio do Pix. Neste lote, os contribuintes não prioritários contemplados são apenas os que optaram pela declaração pré-preenchida e/ou pelo recebimento via Pix.
COMO CONSULTAR O PROCESSAMENTO DA DECLARAÇÃO?
Para consultar o processamento da declaração do Imposto de Renda e saber se caiu na malha fina ou se a declaração já foi processada, o contribuinte deve acessar o e-CAC, área de atendimento virtual da Receita Federal, usando login e senha do Portal Gov.br com nível prata ou ouro.
Após entrar, basta clicar em "Meu Imposto de Renda" para verificar o extrato da declaração. Esse extrato mostra a situação do IR. Entre os status possíveis estão "com pendências", "em análise" ou "processada".
O processamento da declaração ocorre em até 24 horas após o envio, mas poderá levar mais tempo quando se aproxima do final do prazo e o volume de entregas aumenta. Caso apareçam pendências, é preciso fazer a correção, enviando uma declaração retificadora. Ao corrigir erros, o contribuinte volta para o fim da fila da restituição, exceto nos casos de prioridade legal, como idosos.
O QUE É O LOTE ESPECIAL AUTOMÁTICO QUE A RECEITA VAI PAGAR?
A Receita vai pagar um lote especial de restituição automática do Imposto de Renda a 4 milhões de contribuintes por meio de cashback neste ano. A consulta ao lote especial será aberta em 8 de julho. 

O depósito dos valores ocorrerá no dia 15. Segundo o fisco, a previsão é que as declarações estejam prontas até a próxima quarta (24). 

O contribuinte não precisa informar nenhum dado, mas pode, ao fim do prazo, fazer a consulta do documento por meio do Meu Imposto de Renda, no aplicativo ou site da Receita. Também é possível consultar no eCAC (Centro de Atendimento Virtual). Serão pagos R$ 500 milhões em restituições a trabalhadores que não declararam o IR em 2025, mas que tiveram algum desconto do tributo em 2024.

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