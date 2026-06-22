Consulta ao 2º lote de restituição do IR será aberta na terça (23); como saber se vai receber?





O depósito dos valores ocorrerá no dia 15. Segundo o fisco, a previsão é que as declarações estejam prontas até a próxima quarta (24).





O contribuinte não precisa informar nenhum dado, mas pode, ao fim do prazo, fazer a consulta do documento por meio do Meu Imposto de Renda, no aplicativo ou site da Receita. Também é possível consultar no eCAC (Centro de Atendimento Virtual). Serão pagos R$ 500 milhões em restituições a trabalhadores que não declararam o IR em 2025, mas que tiveram algum desconto do tributo em 2024.

A Receita vai pagar um lote especial de restituição automática do Imposto de Renda a 4 milhões de contribuintes por meio de cashback neste ano. A consulta ao lote especial será aberta em 8 de julho.