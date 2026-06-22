Consulta ao 2º lote de restituição do IR será aberta na terça (23); como saber se vai receber?

SÃO PAULO - A consulta ao segundo lote de restituição do Imposto de Renda 2026 será aberta pela Receita Federal nesta terça-feira (23), às 10h. Assim como no primeiro, considerado um superlote, o fisco deve pagar valor recorde de R$ 16 bilhões a cerca de 9 milhões de contribuintes. O dinheiro será depositado no dia 30.
O contribuinte pode conferir se entrou no lote no site da Receita. É preciso informar nome, CPF e data de nascimento. Também é possível fazer a consulta no Meu Imposto de Renda, no site ou aplicativo do fisco para celular e tablet, e pelo eCAC (Centro de Atendimento Virtual).
Tem chance de receber os valores quem declarou dentro do prazo do Imposto de Renda deste ano, que terminou em 29 de maio, e que se enquadra em alguma das regras de prioridade previstas em lei.
A expectativa, no entanto, é quitar, neste lote, todas as prioridades legais, liberar mais restituições para quem usou declaração pré-preenchida do IR e escolheu receber a restituição via Pix, além de incluir contribuintes que não têm prioridade prevista em lei.
O pagamento da restituição do Imposto de Renda segue uma ordem de prioridade definida por legislação própria e por normativas da Receita Federal. Em caso de empate, o critério de desempate será a data e o horário do envio da declaração. Quem entregou mais cedo terá vantagem. Veja a ordem de prioridade:
- Idoso com 80 anos ou mais
- Idoso com 60 anos ou mais, e pessoa com deficiência e com doença grave
- Contribuintes cuja maior fonte de renda é o magistério
- Contribuintes que usaram a declaração pré-preenchida e optaram por receber a restituição por Pix
- Contribuintes que usaram a declaração pré-preenchida ou optaram por receber a restituição por Pix
- Demais contribuintes
COMO FAZER A CONSULTA À RESTITUIÇÃO?
- Acesse o site da Receita
- Na página inicial, vá em "Meu Imposto de Renda"
- Depois, na aba "Serviços", clique em "Consultar minha restituição"
- Clique em "Iniciar" e informe número do CPF, data de nascimento
- Escolha o ano a que se referem os valores, que é 2025
- Depois, clique em "Sou humano" e, por último, em "Consultar"
- Será informado se o pagamento da restituição ocorrerá ou não
QUAL É O CALENDÁRIO DE PAGAMENTO DA RESTITUIÇÃO DO IR?
- 1º lote - já pago
- 2º lote - 30 de junho
- 3º lote - 31 de julho
- 4º lote - 31 de agosto
QUEM VAI RECEBER NESTE LOTE?
Segundo a Receita, do totald e R$ 16 bilhões a serem pagos, R$ 4.494.204.020,63 serão destinados a contribuintes com prioridade legal, distribuídos da seguinte forma:
- Idosos acima de 80 anos: 155 mil restituições
- Idosos entre 60 e 79 anos: 1,1 milhão de restituições
- Pessoas com deficiência física, mental ou moléstia grave: 106,3 mil restituições
- Contribuintes cuja maior fonte de renda seja o magistério: 507,8 mil restituições
Além disso, 7,7 milhões de restituições serão destinadas a contribuintes que não possuem prioridade legal, mas optaram utilizar a declaração pré-preenchida e/ou receber os valores por meio do Pix. Neste lote, os contribuintes não prioritários contemplados são apenas os que optaram pela declaração pré-preenchida e/ou pelo recebimento via Pix.
COMO CONSULTAR O PROCESSAMENTO DA DECLARAÇÃO?
Para consultar o processamento da declaração do Imposto de Renda e saber se caiu na malha fina ou se a declaração já foi processada, o contribuinte deve acessar o e-CAC, área de atendimento virtual da Receita Federal, usando login e senha do Portal Gov.br com nível prata ou ouro.
Após entrar, basta clicar em "Meu Imposto de Renda" para verificar o extrato da declaração. Esse extrato mostra a situação do IR. Entre os status possíveis estão "com pendências", "em análise" ou "processada".
O processamento da declaração ocorre em até 24 horas após o envio, mas poderá levar mais tempo quando se aproxima do final do prazo e o volume de entregas aumenta. Caso apareçam pendências, é preciso fazer a correção, enviando uma declaração retificadora. Ao corrigir erros, o contribuinte volta para o fim da fila da restituição, exceto nos casos de prioridade legal, como idosos.
O QUE É O LOTE ESPECIAL AUTOMÁTICO QUE A RECEITA VAI PAGAR?
A Receita vai pagar um lote especial de restituição automática do Imposto de Renda a 4 milhões de contribuintes por meio de cashback neste ano. A consulta ao lote especial será aberta em 8 de julho.
O depósito dos valores ocorrerá no dia 15. Segundo o fisco, a previsão é que as declarações estejam prontas até a próxima quarta (24).
O contribuinte não precisa informar nenhum dado, mas pode, ao fim do prazo, fazer a consulta do documento por meio do Meu Imposto de Renda, no aplicativo ou site da Receita. Também é possível consultar no eCAC (Centro de Atendimento Virtual). Serão pagos R$ 500 milhões em restituições a trabalhadores que não declararam o IR em 2025, mas que tiveram algum desconto do tributo em 2024.