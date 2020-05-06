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Combate à Covid-19

Companhias aéreas vão exigir uso de máscaras em todos os voos

Passageiros da empresa Azul já são obrigados a usar o item de proteção. A partir do dia 10, a Gol também exigirá o uso de máscaras. A regra será adotada pela Latam no dia 11
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 mai 2020 às 19:13

Publicado em 06 de Maio de 2020 às 19:13

Aviação: avião
Companhias aéreas vão exigir uso de máscaras em todos os voos Crédito: Siumara Gonçalves
As principais companhias aéreas que operam no Brasil vão passar a exigir o uso de máscaras a todos os seus clientes como medida para conter a disseminação do novo coronavírus.
Passageiros da empresa Azul já são obrigados a usar o item de proteção. A partir do dia 10, a Gol também exigirá o uso de máscaras. A regra será adotada pela Latam no dia 11.
> CORONAVÍRUS | A cobertura completa
Segundo a Gol, um levantamento interno feito pela própria empresa nos últimos dias aponta que 90% dos clientes da companhia já usam máscaras.
Em nota, a Azul afirma que, além desta medida, também disponibilizará em seus voos álcool em gel aos clientes, reforçará a limpeza dos aviões e a medir a temperatura de todos os funcionários da empresa, tanto os tripulantes, quanto aqueles que executarem funções em solo.

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"Com tudo isso, vamos ser mais eficazes no combate ao vírus", afirma Jason Ward, vice-presidente de Pessoas e Clientes da Azul.
A Latam informou que o uso de máscaras em seus voos só não será obrigatório para menores de 11 anos e passageiros com doenças que possam apresentar outras crises em decorrência do uso do item de proteção, desde que apresentem laudo que possa comprovar a condição.
A empresa diz, também, que adaptou parte de sua operação de manutenção no Brasil e no Chile para a produção de máscaras. E recomenda a seus clientes fazerem o checkin online, pelo site ou aplicativo, além de optar pelo uso do cartão de embarque em formato digital para evitar contatos com as máquinas disponíveis nos aeroportos.

IMPORTÂNCIA DA MÁSCARA

O uso de máscara é uma recomendação da OMS (Organização Mundial da Saúde) para pessoas que não apresentam os sintomas da Covid-19.

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Estudos liderados por pesquisadores chineses mostraram que a maioria das infecções pelo novo coronavírus partiu de pessoas assintomáticas que, ao falar, poderiam expelir gotículas contaminadas no ar.
O item de proteção, portanto, funciona como uma barreira física e impede que as partículas maiores se espalhem no ar.
Projeto de lei que tramita na Câmara Federal quer estender a todo o território nacional o uso de máscara enquanto durar o estado de calamidade pública decretado por causa da pandemia do coronavírus.
De autoria do deputado Luciano Ducci (PSB-PR), o projeto prevê que a população utilize o equipamento nas vias públicas, no transporte público coletivo, nos estabelecimentos industriais e comerciais.

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A fiscalização, segundo o texto do projeto, ficará sob a responsabilidade das administrações estaduais e municipais que poderão, inclusive, aplicar multa aos infratores.
Para valer, o projeto terá de ser aprovado na Câmara e seguir para votação no Senado.

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