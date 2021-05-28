Como declarar IR é a pergunta mais buscada sobre finanças no YouTube

"Como declarar Imposto de Renda?" foi a pergunta mais buscada sobre finanças no YouTube entre os dias 18 e 25 de maio, segundo a plataforma de vídeos.
Entre os bens que despertam mais dúvidas entre os declarantes, o termo mais buscado foi "ações", acompanhado da pergunta "como declarar". Em seguida no ranking aparecem as palavras MEI e dividendos.
Segundo o YouTube, os vídeos sobre o Imposto de Renda deste ano com mais visualizações são aqueles que mostram como fazer a declaração.
O prazo da declaração do Imposto de Renda chegando ao fim na segunda-feira (31).