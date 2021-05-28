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Prazo perto do fim

Como declarar IR é a pergunta mais buscada sobre finanças no YouTube

Segundo o YouTube, os vídeos sobre o Imposto de Renda deste ano com mais visualizações são aqueles que mostram como fazer a declaração

Publicado em 28 de Maio de 2021 às 18:03

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

28 mai 2021 às 18:03
Programa para declaração do Imposto de Renda
Programa para declaração do Imposto de Renda Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil
 "Como declarar Imposto de Renda?" foi a pergunta mais buscada sobre finanças no YouTube entre os dias 18 e 25 de maio, segundo a plataforma de vídeos.
Entre os bens que despertam mais dúvidas entre os declarantes, o termo mais buscado foi "ações", acompanhado da pergunta "como declarar". Em seguida no ranking aparecem as palavras MEI e dividendos.
Segundo o YouTube, os vídeos sobre o Imposto de Renda deste ano com mais visualizações são aqueles que mostram como fazer a declaração.
O prazo da declaração do Imposto de Renda chegando ao fim na segunda-feira (31).

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